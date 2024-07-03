Шоубиз
03.07.2024, 16:39

„Это у нее бабская зависть“. Летят пух и перья! Блогерки Кристина Пяртельпоэг и Маллукас сцепились с телеведущей Катрин Луст

 (1)
Луст обращается в суд
Кристина Пяртельпоег и Катрин Луст
Кристина Пяртельпоег и Катрин Луст
ФОТО: Delfi Meedia

„Ее поведение ненормально“, - жалуется блогерка и ведущая Кристина Пяртельпоэг своим подписчикам на известную телеведущую Катрин Луст. „Это у нее какая-то бабская зависть, и я не понимаю, в чем ее проблема“. Луст же заявила журналу Kroonika, что это травля, и собирается обратиться в суд. Из-за чего произошел конфликт?

Весь сыр-бор произошел из-за статьи на портале Elu24. В ней было написано, что часть посетителей „летнего лагеря“ с блогерками Кристиной Пятрельпоэг и Маллукас остались недовольны качеством встречи и ее организацией. Сами блогерки написали, что впервые организовали такое мероприятие и им есть, чему еще поучиться, но они провели с гостями целый день и ушли рано спать, потому что устали.

Ведущая программы „Kuuuurija“ и главред Elu24 Катрин Луст поделилась статьей у себя в соцсетях и съязвила: „Видимо, надо тоже начинать устраивать вечера встреч. Кто-нибудь придет на встречу Kuuuurija – спрашивать можно будет что угодно!"

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии