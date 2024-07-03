„Это у нее бабская зависть“. Летят пух и перья! Блогерки Кристина Пяртельпоэг и Маллукас сцепились с телеведущей Катрин Луст

Весь сыр-бор произошел из-за статьи на портале Elu24. В ней было написано, что часть посетителей „летнего лагеря“ с блогерками Кристиной Пятрельпоэг и Маллукас остались недовольны качеством встречи и ее организацией. Сами блогерки написали, что впервые организовали такое мероприятие и им есть, чему еще поучиться, но они провели с гостями целый день и ушли рано спать, потому что устали.