03.07.2024, 16:39
„Это у нее бабская зависть“. Летят пух и перья! Блогерки Кристина Пяртельпоэг и Маллукас сцепились с телеведущей Катрин Луст(1)
Луст обращается в суд
ФОТО: Delfi Meedia
„Ее поведение ненормально“, - жалуется блогерка и ведущая Кристина Пяртельпоэг своим подписчикам на известную телеведущую Катрин Луст. „Это у нее какая-то бабская зависть, и я не понимаю, в чем ее проблема“. Луст же заявила журналу Kroonika, что это травля, и собирается обратиться в суд. Из-за чего произошел конфликт?
Весь сыр-бор произошел из-за статьи на портале Elu24. В ней было написано, что часть посетителей „летнего лагеря“ с блогерками Кристиной Пятрельпоэг и Маллукас остались недовольны качеством встречи и ее организацией. Сами блогерки написали, что впервые организовали такое мероприятие и им есть, чему еще поучиться, но они провели с гостями целый день и ушли рано спать, потому что устали.
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