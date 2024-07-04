Небинарный победитель „Евровидения 2024“ NEMO станет специальным гостем фестиваля Laima Rendezvous

24-летние NEMO, настоящее имя Немо Меттлер, покорили сердца меломанов своим феерическим сценическим выступлением „The Code“ на конкурсе „Евровидение“ в Мальме, Швеция, в мае этого года. Энергичное шоу, удивительное присутствие на сцене и уникальный голос Немо мгновенно покорили зрителей и жюри и принесли Швейцарии первую победу на „Евровидении“ со времен триумфа Селины Дион в 1988 году.

NEMO родились в 1999 году в Биле, Швейцария. В возрасте трех лет они занялись музыкой, начав учиться игре на скрипке, барабанах и фортепиано. Продолжая обучение классической музыке, четыре года NEMO посвятили изучению оперного пения. В возрасте 13 лет они присоединились к ансамблю популярного мюзикла „Ich war noch niemals in New York“, приобретая ценный сценический опыт в течение года. Чтобы расширить свою музыкальную карьеру, в 17 лет NEMO стали рэп-звездами, выпустив два мини-альбома, получивших большое признание. Такие песни, как „Ke Bock“, „Du“ и „Himalaya“, стали частью швейцарского культурного наследия. NEMO открыто заявили о своей небинарной идентичности, подчеркнув, что к ним следует обращаться с местоимением „они“ в единственном числе.

Музыкальное образование, сценическое обаяние и опыт работы в кругах хип-хоп музыкантов формируют уникальное звучание NEMO. Их выступление на конкурсе „Евровидение“ в этом году стало цельным произведением искусства, которое впечатлило и зрителей, и жюри. В своих песнях NEMO затрагивают такие актуальные темы, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в мире.

Сейчас NEMO живут в Лондоне, где продолжают творить и вдохновлять своим талантом и эмоциями. Их радикальный подход и страсть вдохновляют зрителей по всему миру.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале Dzintari. Не упустите возможность насладиться выступлениями неподражаемых NEMO и более чем 40 других артистов из 14 стран! Билеты можно приобрести на сайтах laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.