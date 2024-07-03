Сегодня стартует летний сезон классических концертов в Кадриорге и Нигулисте

В рамках циклов концертов талантливые эстонские музыканты, известные у себя дома и за пределами страны, исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Летний музыкальный сезон в Нигулисте откроют сегодня органистка Кадри Тоомоя и скрипач Роберт Траксманн. В программе концерта – сольные произведения для органа Эстер Мяги, партита для скрипки соло Иоганна Себастьяна Баха и дуэтные произведения обоих композиторов. В этот вечер зазвучат оба органа Нигулисте. Недавно отреставрированная церковь – настоящая жемчужина Старого города. До или после концерта желающие смогут подняться на смотровую площадку Нигулисте и насладиться прекрасными видами летнего Таллинна.

В четверг в Кадриоргском дворце состоится концерт „Четыре акварели“, где выступят скрипачка Трийн Руубель и пианистка Кярт Руубель. Сестры-близнецы – страстные камерные музыканты, которые помимо тонкого исполнения академического репертуара уделяют особое внимание произведениям современных авторов и представляют творчество своих партнеров по искусству. Концерт получил название по произведению „Четыре акварели“ Тора Аулина, в программу также включена музыка Эдварда Грига, Людвига ван Бетховена, Яна Сибелиуса, Тыну Кырвитса и Хейно Эллера.

Концерты в Кадриорге запланированы по четвергам почти до конца августа, а в Нигулисте – по средам в течение июля. В августе во дворце Кадриорг состав исполнителей пополнится за счет молодых музыкантов, прошедших подготовку в рамках менторской программы LIFT под руководством Eesti Kontsert.

Финальный аккорд летних концертов прозвучит во дворце Кадриорг 22 августа, молодая певица Аннабель Сооде (сопрано) выступит под аккомпанемент Кярт Руубель. В программе – премьера нового произведения Георга Якоба Салумяэ, а также творчество Рихарда Вагнера и Аарона Копленда.