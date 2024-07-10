Субподрядчиков Dior и Armani обвинили в эксплуатации труда китайских работников

Из расследования следует, что работникам китайских фирм платили всего 57 долларов (52 евро) за каждую сумочку, продаваемую в розницу за около 2780 долларов (2567 евро). При этом многие сотрудники не имели документов и работали в изнурительных условиях: некоторые трудились круглосуточно, а с рабочих станков снимали защитные устройства для повышения производительности.

Прокуроры раскритиковали Dior за неспособность должным образом контролировать и обеспечивать справедливое трудовое поведение своих субподрядчиков. Компанию Giorgio Armani также обвинили в том, что работники их субподрядчиков получают всего 99 (91 евро) долларов за товары стоимостью более 1900 долларов (1754 евро).

Итальянский суд назначил судебную администрацию для субподрядчиков Dior и Armani сроком на один год, позволив им продолжать работу под строгим надзором.

Проверку в отношении компании Giorgio Armani Operations по подозрению в сотрудничестве с китайскими подрядчиками, эксплуатирующими своих рабочих, начали в апреле. Представители Armani Group отметили, что компания „всегда контролировала и предотвращала любые проявления эксплуатации среди своих подрядчиков“, и заверили, что будут сотрудничать со следствием на всех этапах.