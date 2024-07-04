04.07.2024, 10:00
ФОТО | Все еще надеется вернуть жену? Танель Падар так и не снял свое обручальное кольцо
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале июня Луарен Падар появилась на вечеринке для блогеров без обручального и свадебного колец. Однако Танель Падар в то время все еще носил свое обручальное кольцо - и носит до сих пор, как было замечено вчера во время выступления на фестивале Õllesummer.
В конце мая эстоноземельцев поразила новость о том, что первая пара эстонской рок-музыки - Танель и Лайрен Падар - рассталась. Брак, казавшийся идеальным, не протянул и до первой годовщины свадьбы. С начала этого года Падары уже живут отдельно друг от друга. Хотя они уже долго не были вместе, но до появления новости о расставании оба супруга носили обручальные кольца. Однако теперь все поменялось.
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