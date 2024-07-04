ФОТО | Все еще надеется вернуть жену? Танель Падар так и не снял свое обручальное кольцо

В конце мая эстоноземельцев поразила новость о том, что первая пара эстонской рок-музыки - Танель и Лайрен Падар - рассталась. Брак, казавшийся идеальным, не протянул и до первой годовщины свадьбы. С начала этого года Падары уже живут отдельно друг от друга. Хотя они уже долго не были вместе, но до появления новости о расставании оба супруга носили обручальные кольца. Однако теперь все поменялось.