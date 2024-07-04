Шоубиз
04.07.2024, 10:00

ФОТО | Все еще надеется вернуть жену? Танель Падар так и не снял свое обручальное кольцо

 
Tanel Padar
Tanel Padar
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

В начале июня Луарен Падар появилась на вечеринке для блогеров без обручального и свадебного колец. Однако Танель Падар в то время все еще носил свое обручальное кольцо - и носит до сих пор, как было замечено вчера во время выступления на фестивале Õllesummer.

В конце мая эстоноземельцев поразила новость о том, что первая пара эстонской рок-музыки - Танель и Лайрен Падар - рассталась. Брак, казавшийся идеальным, не протянул и до первой годовщины свадьбы. С начала этого года Падары уже живут отдельно друг от друга. Хотя они уже долго не были вместе, но до появления новости о расставании оба супруга носили обручальные кольца. Однако теперь все поменялось.

Однако после того, как была обнародована новость про расставание с мужем, Лаурен Падар сняла свои обручальное и помолвочное кольца и заменила их на более скромные украшения. Танель же продолжает носить свое кольцо.

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