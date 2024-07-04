04.07.2024, 10:59
ФОТО | Вот такой медовый месяц: фронтмен Scooter прилетел в Эстонию вместе с женой, которая младше его на 37 лет
ФОТО: | Delfi Meedia
Выступавший вчера на фестивале Õllesummer фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер (60) прилетел в Таллинн на частном самолете, но не только со своей командой, а также с 23-летней супругой Сарой Бакши. Пара поженилась совсем недавно.
В среду около 15:00 в Таллиннском аэропорту приземлился частный самолет, на котором прилетели участники группы Scooter - буквально за несколько часов до выхода на главную сцену фестиваля Õllesummer.
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