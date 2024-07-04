ФОТО | Вот такой медовый месяц: фронтмен Scooter прилетел в Эстонию вместе с женой, которая младше его на 37 лет

Выступавший вчера на фестивале Õllesummer фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер (60) прилетел в Таллинн на частном самолете, но не только со своей командой, а также с 23-летней супругой Сарой Бакши. Пара поженилась совсем недавно.