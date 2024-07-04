Шоубиз
04.07.2024, 10:59

ФОТО | Вот такой медовый месяц: фронтмен Scooter прилетел в Эстонию вместе с женой, которая младше его на 37 лет

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Выступавший вчера на фестивале Õllesummer фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер (60) прилетел в Таллинн на частном самолете, но не только со своей командой, а также с 23-летней супругой Сарой Бакши. Пара поженилась совсем недавно.

В среду около 15:00 в Таллиннском аэропорту приземлился частный самолет, на котором прилетели участники группы Scooter - буквально за несколько часов до выхода на главную сцену фестиваля Õllesummer.

В прошлом месяце солист Scooter Эйч Пи Бакстер сообщил в соцсетях, что женился. „Молодожены!“ - написал 60-летний музыкант под свадебным фото, где он позирует с молодой женой, 23-летней Сарой Бакши.

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