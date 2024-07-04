Барокко встречается с модерном: в Тарту стартует музыкальный фестиваль Klaaspärlimäng

Фестиваль Klaaspärlimäng пройдет, как обычно, в церкви Яани в Тарту и принесет на сцену что-то неожиданное. На этот раз это концерт „Ближний Восток и барочное рандеву“, где избранные произведения эпохи барокко будут исполнены на восточных инструментах.

Также пройдет ставший уже привычным концерт на бульваре Свободы от автомобилей, где выступит ансамбль народной музыки сето Zetod.

Специально приглашенный в Эстонию для участия в фестивале маэстро Гидон Кремер продемонстрирует свой непревзойденный скрипичный талант в сопровождении ансамбля Kremerata Baltica.

Особого упоминания заслуживает премьера оперы „The Rain Falls Far From Us“ литовского композитора Лореты Нарвилайте.

На отдельных концертах эмоции музыки будут запечатлены на холсте известной художницей Анной Литвиновой в ее особом стиле.

Фестиваль Klaaspärlimäng пройдет в церкви Яани в Тарту с 4 по 9 июля. Пропуска и билеты на фестиваль продаются в Piletilevi.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.