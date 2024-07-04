04.07.2024, 12:00
ФОТО | Смотрите, кто пришел на роскошный прием в честь американского Дня независимости в резиденции посла США
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду в резиденции посла США в Эстонии прошел торжественный прием в честь 248-й годовщины независимости Соединенных Штатов Америки. На прием было приглашено множество известных деятелей политики и культуры.
День независимости США отмечается 4 июля, а прием прошел днем ранее в резиденции посла, куда были приглашены гости, играющие важную роль в эстонско-американских отношениях.
Среди гостей на приеме были мэр Таллинна Евгений Осиновский, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования Кристина Каллас, Владимир Свет, Лаури Лаатс, Вадим Белобровцев и другие.
Гостей встречал лично посол США в Эстонии Джордж П. Кент.