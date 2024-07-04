ВИДЕО | В преддверии концерта в Таллинне Лобода выпустила клип, съемки которого продолжала даже со сломанной рукой

Несколько недель назад украинская певица Светлана Лобода шокировала несколько тысяч зрителей во время своего тура по Европе, появившись на сцене с гипсом в городе Прага. Позже Светлана объяснила - несчастный случай произошел накануне на съемках нового клипа на песню „Молодая“ и даже показала видео с моментом самого инцидента.

Несмотря на острую боль, артистка ни на минуту не приостановила процесс и руководила съемками сцен с массовкой прямо из отделения скорой помощи.

„Да, было очень больно. Но отменить съемку я не могла. Во-первых, это дорого :) Во-вторых, у меня не было больше свободных дней на съемку видеоклипа, а через день мы выезжали в тур. Поэтому, пока врачи накладывали гипс, мне пришлось придумывать новый сюжет и сразу после больницы вернуться на съемочную площадку“, - комментирует Лобода.

Листайте карусель, чтобы увидеть момент, когда певица сломала руку:

Более того, как бы ни отговаривали родные и близкие, певица, ни секунды не сомневаясь, таки отправилась в долгожданный юбилейный концертный тур, посвящённый 20-летию карьеры.

В клипе, режиссером которого, по аналогии со всеми последними видеоработами, выступила сама Лобода, артистка раскрыла тему уникального жизненного пути каждого человека и подчеркнула, как важно оставаться верным самому себе.

„Успех - не окончателен, провал - не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь“, - известная цитата Уинстона Черчилля, которая стала эпилогом к видеоработе.

Трек „МОЛОДАЯ“, который уже успел получить свою первую порцию популярности в социальных сетях, обязательно прозвучит на следующих концертах юбилейного мирового тура певицы XXLo. Ближайшие шоу пройдут в Варшаве, Аликанте и Юрмале.

А уже сегодня, 4 июля, Лобода выступит хедлайнером масштабного фестиваля Õllesummer на Певческом поле в Таллинне.