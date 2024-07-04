ФОТО | Американская актриса и певица Ванесса Хадженс впервые стала мамой

Когда малыш появился на свет, а также его пол неизвестны. Супруги пока не прокомментировали рождение ребенка.

Ванессу Хадженс и Коула Такера, который на 7 лет младше, впервые заметили вместе в ноябре 2020 года на свидании в Лос-Анджелесе. В декабре 2023 году пара сыграла свадьбу в Мексике, а спустя три месяца Ванесса подтвердила, что впервые станет мамой, появившись на церемонии премии „Оскар“ с округлившимся животом. До брака с Такером Хадженс 9 лет состояла в отношениях с актером Остином Батлером. Пара рассталась в январе 2020 года.

Хадженс 35 лет. Она актриса и певица. Наиболее известна по роли Габриэллы Монтес в подростковой комедии „Классный мюзикл“, где сыграла вместе с Заком Эфроном. Ее также знают по ролям в картинах „Путешествие. Тайный остров“, „На месте принцессы“, „Плохие парни-3“, „Отвязные каникулы“. В 2006 году выпустила свой первый альбом „V“, который попал в список Billboard 200, а спустя два года презентовала вторую пластинку „Identified“.