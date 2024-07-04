ФОТО | Лобода вышла на сцену Õllesummer. Шоу открыла с „Суперзвезды“ на английском

Вечер четверга, на часах 21:45, с задержкой в 15 минут Светлана Лобода выходит на сцену Õllesummer. Она хедлайнер второго фестивального дня. С первых аккордов её хитов Певческое поле закипело от восторга: фанаты начали петь и танцевать, подхватывая каждое слово. Отдыхающие заполнили пространство перед сценой, но такого ажиотажа, как на Scooter, который открывал фестиваль Õllesummer, не наблюдалось.