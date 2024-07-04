ФОТО | Лобода вышла на сцену Õllesummer. Шоу открыла с „Суперзвезды“ на английском(7)
Вечер четверга, на часах 21:45, с задержкой в 15 минут Светлана Лобода выходит на сцену Õllesummer. Она хедлайнер второго фестивального дня. С первых аккордов её хитов Певческое поле закипело от восторга: фанаты начали петь и танцевать, подхватывая каждое слово. Отдыхающие заполнили пространство перед сценой, но такого ажиотажа, как на Scooter, который открывал фестиваль Õllesummer, не наблюдалось.
Лобода вышла на сцену Õllesummer с яркой шоу-программой под взрывы дымовых пушек в сопровождении подтанцовки.
Несмотря на травму руки, Светлана держится на сцене очень профессионально. Ортез на травмированной руке она стилизовала под сценический костюм.
Яркая хореография, световые эффекты, фейерверки и подтанцовка скрасили этот дождливый вечер.
Нам удалось достать сет-лист Лободы. Эти песни она приготовила для своих фанатов в Эстонии:
Интро
Суперстар
Имя
Спогади
Курок
Don´t let hit it
Градус 100
Не нужна
Новый Рим
Пуля дура
Парень+бис
Родной
Ментор
Американо
Инстадрамма Рем
40 градусов
Случайная
К черту любовь
Твои глаза
Пора домой, Рэм