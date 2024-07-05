ГАЛЕРЕЯ | Креативные и знаменитые: смотрите, кто пришел на торжественное открытие выставки Бэнкси
Всемирно известный Бэнкси – уроженец английского Бристоля. Художник, личность которого остается загадкой, продолжает сдвигать границы искусства, а его произведения, в том числе выполненные в стиле „граффити“, уже много лет остаются предметом пересудов. Сегодня в корпусе M квартала Теллискиви в Таллинне состоится торжественное открытие сенсационной международной выставки „Тайна Бэнкси – гениальный ум“. Для широкой общественности выставка откроется в пятницу, 5 июля.
С самой премьеры в Мюнхене в марте 2021 года выставки, рассказывающей об исключительном творчестве Бэнкси, в выставочных залах крупных европейских городов ее посетили более 2,2 миллиона человек. Выставка принимала посетителей в Берлине, Вене и многих других больших городах Европы, став самым популярным и успешным шоу в карьере таинственного художника. Наконец нашумевшая выставка впервые прибыла и в Эстонию. Для посетителей она откроется 5 июля в корпусе M квартала Теллискиви.
На выставке „Тайна Бэнкси – гениальный ум“ (The Mystery of Banksy – A Genius Mind / Banksy mõistatus – tõeline geenius) будут представлены ранее не выставлявшиеся 150 работ художника. Для экспозиции были восстановлены граффити, фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и принты художника, а основами стали холсты, ткань, алюминий, ПВХ и оргстекло.
Организатор выставки, немецкий музыкальный продюсер компании COFO Exhibitions Оливер Форстер сказал, что создание столь масштабной выставки стало серьезным вызовом. „Мы хотим сделать искусство Бэнкси впечатлением, которое будет доступно каждому и сконцентрировано в одном месте. Бэнкси в первую очередь – представитель стрит-арта, который по всему миру известен своими граффити. Кроме того, уже в юности он начал продавать подписанные произведения искусства и принты. Большинство из них находятся в частной собственности и из-за этого недоступны для широкой общественности. Возможность насладиться подлинными работами Бэнкси действительно исключительна. Выставка „Тайна Бэнкси – гениальный ум“ стремится объединить лучшие и наиболее впечатляющие мотивы в среде, которая не является музеем, но предлагает осязаемую качественную среду“, – поясняет продюсер.
По словам Ало Киппасто, менеджера по развитию Теллискиви, открытие выставки работ Бэнкси в квартале является исключительной возможностью для того, чтобы окунуться в искусство мирового уровня в сердце Таллинна, куда удобно попасть из любого района эстонской столицы и даже из соседних стран. „Произведения Бэнкси в своей первозданности идеально соответствуют атмосфере исторического промышленного квартала Теллискиви, а его оригинальные персонажи создают своеобразное созвучие старого и нового“, – добавляет Киппасто.
Уникальная выставка предоставляет исчерпывающий обзор всего творчества художника. В соответствии с девизом самого Бэнкси – „Авторское право – для лузеров“ – посвященная ему выставка не лицензирована официально.
Куратор выставки молодая галеристка Вирджиния Джин родилась в Англии, а живет в Берлине, и сама является дизайнером широкого профиля. За ее плечами не один год работы на рынке классического искусства, а затем – многочисленные проекты и выставки в области уличного искусства. Бэнкси всегда оказывал влияние на ее творчество и дарил вдохновение. Отчасти Джин объясняет это своим происхождением, а отчасти – страстью, которую она испытывает в отношении творчества и свободного искусства как средства общения. Вирджиния Джин является экспертом не только по произведениям Бэнкси, но и по стрит-арту в целом.
„В своем творчестве Бэнкси обращается к немаловажным истинам и проблемам, на которые мы обычно предпочитаем закрывать глаза. Его произведения касаются каждого и направлены на всех – нравится это нам или нет. Именно потому произведения Бэнкси важно выставлять, делая их доступными широкой общественности и подчеркивая их ценность. Своим искусством Бэнкси во всех смыслах пишет историю, которая сейчас является нашей реальностью. Выставка обязательна для посещения каждому, кто любит размышлять об искусстве, политике, мировых событиях в целом и, самое главное, о себе, и кто умеет улавливать горькую иронию“, – говорит креативный директор выставки.
Кто такой Бэнкси
Бэнкси, вероятно, самый известный и вместе с тем самый загадочный художник стрит-арта и граффити в мире. До сих пор художнику, о котором известно, что он британец и ему 45–50 лет, удавалось успешно сохранять свою личность в секрете. Его работы покоряют не только улицы по всему миру, но и аукционные дома, притом с большим успехом: на данный момент он считается одним из самых высоко оцениваемых современных художников. Бэнкси, трогающий людей своими ироничными, политическими, но неизменно поэтическими работами – борец андерграунда, король уличного искусства и даже владелец отеля. Когда в 2009 году у жителей Бристоля спросили, следует ли очистить городской пейзаж от работ Бэнкси, 97% проголосовали против. Что это, как ни однозначная поддержка его творчества? Бэнкси – звезда далеко только арт-рынка. Еще в 2010 году журнал Time впервые включил его в список 100 самых влиятельных людей мира наряду с такими личностями, как Барак Обама, Стив Джобс и Леди Гага.
По сей день никто не знает, кто такой Бэнкси и как его на самом деле зовут, но всем знакомы его произведения, в одночасье появляющиеся на городских стенах и провокационно комментирующие события в мире. Этот „призрак“ мира искусства уже давно вписал свое имя в историю. Миллионы людей – в том числе и такие, кто не очень хорошо разбирается в искусстве в классическом смысле – знают его работы и восхищаются ими. Еще большему росту популярности художника способствовали его недавние работы, такие как картина Game Changer, посвященная персоналу больницы в Саутгемптоне, или его „партизанская“ акция в лондонском метро, где он изобразил крыс, которые стали известны по всему миру.
В ноябре 2022 года мировое внимание привлекли несколько новых объектов, авторство которых Бэнкси подтвердил. Эти работы демонстрируют солидарность художника с народом разоренной войной Украины. Произведения искусства на руинах изображают следующие сюжеты: двое детей делают качели из противотанкового ежа, на брошенном стуле будто стоит женщина в противогазе и с огнетушителем, ребенок в форме дзюдоиста побеждает противника, который явно превосходит его размерами.
Многие из работ Бэнкси нашли свое применение и в повседневной коммерции, но вопрос о том, можно ли коммерциализировать уличное искусство, является предметом жарких дискуссий. Можно ли выставлять его искусство или уличное искусство в принципе в музеях или галереях? В конце концов, Бэнкси сам давно является синонимом борьбы с коммерцией. Ответ на этот вопрос Бэнкси лично дал на выставке, проходившей в Глазго с июня по конец августа 2023 года, которая – впервые за 14 лет – была авторизована самим художником.
Тексты выставки составлены на эстонском и английском языках. Выставка доступна для посетителей на креслах-колясках.
Дополнительная информация:
The Mystery of Banksy – A Genius Mind / Banksy mõistatus – tõeline geenius
Продолжительность: с 5 июля по 27 октября 2024
Выставка открыта: пн.–вс. с 10:00 до 20:00
Место: корпус M квартала Теллискиви, Telliskivi tn 60, 10412 Tallinn
Билеты: в продаже на месте и в Piletilevi.