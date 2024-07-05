ГАЛЕРЕЯ | Креативные и знаменитые: смотрите, кто пришел на торжественное открытие выставки Бэнкси

По словам Ало Киппасто , менеджера по развитию Теллискиви, открытие выставки работ Бэнкси в квартале является исключительной возможностью для того, чтобы окунуться в искусство мирового уровня в сердце Таллинна, куда удобно попасть из любого района эстонской столицы и даже из соседних стран. „Произведения Бэнкси в своей первозданности идеально соответствуют атмосфере исторического промышленного квартала Теллискиви, а его оригинальные персонажи создают своеобразное созвучие старого и нового“, – добавляет Киппасто.

Организатор выставки, немецкий музыкальный продюсер компании COFO Exhibitions Оливер Форстер сказал, что создание столь масштабной выставки стало серьезным вызовом. „Мы хотим сделать искусство Бэнкси впечатлением, которое будет доступно каждому и сконцентрировано в одном месте. Бэнкси в первую очередь – представитель стрит-арта, который по всему миру известен своими граффити. Кроме того, уже в юности он начал продавать подписанные произведения искусства и принты. Большинство из них находятся в частной собственности и из-за этого недоступны для широкой общественности. Возможность насладиться подлинными работами Бэнкси действительно исключительна. Выставка „Тайна Бэнкси – гениальный ум“ стремится объединить лучшие и наиболее впечатляющие мотивы в среде, которая не является музеем, но предлагает осязаемую качественную среду“, – поясняет продюсер.

С самой премьеры в Мюнхене в марте 2021 года выставки, рассказывающей об исключительном творчестве Бэнкси, в выставочных залах крупных европейских городов ее посетили более 2,2 миллиона человек. Выставка принимала посетителей в Берлине, Вене и многих других больших городах Европы, став самым популярным и успешным шоу в карьере таинственного художника. Наконец нашумевшая выставка впервые прибыла и в Эстонию. Для посетителей она откроется 5 июля в корпусе M квартала Теллискиви.

Уникальная выставка предоставляет исчерпывающий обзор всего творчества художника. В соответствии с девизом самого Бэнкси – „Авторское право – для лузеров“ – посвященная ему выставка не лицензирована официально.

Куратор выставки молодая галеристка Вирджиния Джин родилась в Англии, а живет в Берлине, и сама является дизайнером широкого профиля. За ее плечами не один год работы на рынке классического искусства, а затем – многочисленные проекты и выставки в области уличного искусства. Бэнкси всегда оказывал влияние на ее творчество и дарил вдохновение. Отчасти Джин объясняет это своим происхождением, а отчасти – страстью, которую она испытывает в отношении творчества и свободного искусства как средства общения. Вирджиния Джин является экспертом не только по произведениям Бэнкси, но и по стрит-арту в целом.

„В своем творчестве Бэнкси обращается к немаловажным истинам и проблемам, на которые мы обычно предпочитаем закрывать глаза. Его произведения касаются каждого и направлены на всех – нравится это нам или нет. Именно потому произведения Бэнкси важно выставлять, делая их доступными широкой общественности и подчеркивая их ценность. Своим искусством Бэнкси во всех смыслах пишет историю, которая сейчас является нашей реальностью. Выставка обязательна для посещения каждому, кто любит размышлять об искусстве, политике, мировых событиях в целом и, самое главное, о себе, и кто умеет улавливать горькую иронию“, – говорит креативный директор выставки.

Кто такой Бэнкси