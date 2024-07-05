Мировая культура, музыка и гастрономия: в Paavli Kultuurivabrik пройдет яркий трехдневный фестиваль
С 12 по 14 июля в Paavli Kultuurivabrik впервые пройдет фестиваль Tallinn Colors, объединяющий мировые культуры, музыку и гастрономию. Организаторы обнародовали полную программу мероприятия.
На Tallinn Colors выступят сирийская звезда Омар Сулейман, британский джазовый мультиинструменталист с ямайскими корнями Кливленд Уоткисс, гамбийский мультиинструменталистка Сона Джобарте, австралийская поп-звезда Холидей Сайдвиндер, украинская серф-рок-группа Chillera, Meisterjaan и многие другие.
В рамках фестиваля состоятся кино- и арт-программа, мини-цирк, огненное шоу, глобальное караоке, блошиный рынок и фудкорт.
Фестивальные абонементы Tallinn Colors по цене 39–49 евро и билеты на отдельные дни по цене 25 евро продаются в Fienta.
По словам Романа Демченко, генерального директора Paavli Kultuurivabrik и главного организатора Tallinn Colors, это самое ожидаемое событие лета. „Когда мы задумывали фестиваль, мы не могли себе представить, что в нем будет столько разных граней, которые смогут придать этому событию объем и миллионы красок“, — говорит он. „На следующей неделе в Paavli Kultuurivabrik вы сможете услышать выступления всемирно известных музыкантов, а также живой саундтрек к азербайджанскому немому фильму столетней давности. Вы сможете увидеть фейерверки и попробовать марокканский кальян, и даже фанаты европейского футбола не будут разочарованы — давайте все вместе посмотрим на эти финальные голы!“
Помимо музыки, на фестивале будет представлена кинопрограмма, перформансы и инсталляции, мини-цирк, огненное шоу, танцевальные программы разных народов, знакомство с кочевой культурой и поэтикой комедийного театра, а также глобальное караоке, объединяющее всех. Для всех желающих работает фудкорт с блюдами разных кухонь мира, а в финале фестиваля откроется блошиный рынок, где можно будет купить сувениры, книги и многое другое.
В кинопрограмме, в частности, будут показаны спортивный документальный фильм мексиканского режиссера Майкла Рамоса „Лос Экзотикос“ и азербайджанская немая кинодрама „Бисмиллах“ (1925), к которой синхронно будет создан саундтрек музыкантом и мультимедийным художником Илькином Хузейновым.
Авторами арт-инсталляций, созданных специально для Tallinn Colors, являются проживающие в Эстонии художники Виктор Кудряшов и Карлос Лесмес, англичанин Марк Уокер и колумбиец Себастьян Лопес.
Инициатор и куратор фестиваля Марк Дилер, который руководил культурными учреждениями и мероприятиями от Занзибара до Лиепаи, комментирует: „Мы привлекли людей, переехавших в Эстонию со всего мира, чтобы дать им возможность представить свою культуру — от музыки до кухни, от танцев до изобразительного искусства. Я верю, что этот фестиваль будет похож на культурный потлак, где все для угощения, обмена и, самое главное, совместного наслаждения и создания новых культурных вкусов. Конечно, мы чрезвычайно гордимся тем, что у нас выступают и действительно громкие имена, чья музыка объединила сотни тысяч людей по всему миру“.
Фестивальные абонементы Tallinn Colors по цене 39–49 евро и билеты на отдельные дни по цене 25 евро продаются в Fienta.
Блюда разных кухонь мира готовят GOBI, Olori Afrikitchen, The Moroccan Cultural Society NGO, M&M Bakes and More, Don Julio Tequila Bar, Mahraba Kitchen, Jamaican Jerk Chicken, Köömen, Ilkin’s Vegan Uzbek Plov, SUVILA Pizza, Secret Mexican Society, Indian Home Kitchen и другие.