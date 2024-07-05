Мировая культура, музыка и гастрономия: в Paavli Kultuurivabrik пройдет яркий трехдневный фестиваль

Инициатор и куратор фестиваля Марк Дилер, который руководил культурными учреждениями и мероприятиями от Занзибара до Лиепаи, комментирует: „Мы привлекли людей, переехавших в Эстонию со всего мира, чтобы дать им возможность представить свою культуру — от музыки до кухни, от танцев до изобразительного искусства. Я верю, что этот фестиваль будет похож на культурный потлак, где все для угощения, обмена и, самое главное, совместного наслаждения и создания новых культурных вкусов. Конечно, мы чрезвычайно гордимся тем, что у нас выступают и действительно громкие имена, чья музыка объединила сотни тысяч людей по всему миру“.