На этой неделе Литва отмечает столетие своего праздника песни

На праздник песни, который по данным сайта является уже 21-м по счету, ожидается около 12 000 певцов. Центральной ключевой концепцией праздника является идея „Kad giria žaliuotų“ (Чтобы лес зеленел“), что по словам организаторов показывает желание общины выразить признание тем, кто сто лет назад высадил зеленые леса. В центре концепции лежат такие понятия как жизнь и желание напомнить обществу об обязанности выращивать лес и сегодня, чтобы будущие поколения также могли наслаждаться его тенью.

Праздник песни традиционно проводится в Литве 6 июля, в День государства, или в день коронации короля Миндаугаса. Миндаугас, живший в 13 веке, стал первым и последним королем Литвы, когда князь Миндаугас и его жена Морта были с разрешения Папы коронованы королем и королевой в 1253 году.

Днем ранее, 5 июля, на стадионе Литовской федерации футбола пройдет праздник танца „По мостам времен“, в котором примут участие более 9 000 народных танцоров. Всего танцоры дадут 2 представления, которые рассказывают о течении времени и переменах на основе символа моста. В представлении из четырех частей примут участие танцоры разных возрастов

По словам организаторов, наш коллектив „Leigarite“ также принял участие в международном фольклорном фестивале „Балтика“, который прошел 2 июля в рамках программы праздника песни. 6 июля в юбилейном празднике песни примет участие латышский хор из Эстонии „Ziemeku balsis“ („Голоса Севера“). Хор действует в Таллинне и Тарту с 2012 года, его возглавляют дирижеры Рихардс Зариньш и Матисс Бриедис