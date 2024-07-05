На этой неделе Литва отмечает столетие своего праздника песни
На этой неделе Литва отмечает столетие своего праздника песни. Неделя включает в себя ряд различных мероприятий в парке Вингис, где пройдут концерты различных ансамблей высшего уровня, праздник танца, выступления народного театра, концерты духового оркестра и каннели и многие другие мероприятия. Неделя завершится праздником песни, основной концепцией которого является идея „Чтобы лес зеленел“. Празднику песни будет предшествовать торжественное шествие участников через центр Вильнюса к парку Вингис.
На праздник песни, который по данным сайта является уже 21-м по счету, ожидается около 12 000 певцов. Центральной ключевой концепцией праздника является идея „Kad giria žaliuotų“ (Чтобы лес зеленел“), что по словам организаторов показывает желание общины выразить признание тем, кто сто лет назад высадил зеленые леса. В центре концепции лежат такие понятия как жизнь и желание напомнить обществу об обязанности выращивать лес и сегодня, чтобы будущие поколения также могли наслаждаться его тенью.
Праздник песни традиционно проводится в Литве 6 июля, в День государства, или в день коронации короля Миндаугаса. Миндаугас, живший в 13 веке, стал первым и последним королем Литвы, когда князь Миндаугас и его жена Морта были с разрешения Папы коронованы королем и королевой в 1253 году.
Днем ранее, 5 июля, на стадионе Литовской федерации футбола пройдет праздник танца „По мостам времен“, в котором примут участие более 9 000 народных танцоров. Всего танцоры дадут 2 представления, которые рассказывают о течении времени и переменах на основе символа моста. В представлении из четырех частей примут участие танцоры разных возрастов
По словам организаторов, наш коллектив „Leigarite“ также принял участие в международном фольклорном фестивале „Балтика“, который прошел 2 июля в рамках программы праздника песни. 6 июля в юбилейном празднике песни примет участие латышский хор из Эстонии „Ziemeku balsis“ („Голоса Севера“). Хор действует в Таллинне и Тарту с 2012 года, его возглавляют дирижеры Рихардс Зариньш и Матисс Бриедис
Первый праздник песни состоялся в Литве в августе 1924 года. Он прошел в тогдашней столице Каунасе при участии 97 хоров. До Второй мировой войны в Литве было проведено три праздника песни. Первый послевоенный праздник песни прошел в Литве в 1946 году, тогда же он впервые прошел в Вильнюсе. В 1960 году, когда впервые в Таллинне под вновь построенной певческой аркой прошел праздник песни, такой же праздник в том же году прошел и в Литве, в парке Вингис, который также был построен по проекту Алара Котли.
Хоровая музыка и праздники песни приобрели популярность в Литве в 1960-е годы. В разных регионах были построены певческие эстрады меньшего размера, а в 1964 году там прошел первый молодежный праздник песни. Первый молодежный праздник песни и танца в Эстонии состоялся в 1962 году.Впервые ансамбли народного танца и народные театры приняли участие в празднике песни в 1970 году. В том же году впервые состоялось торжественное шествие через центр Вильнюса к парку Вингис, месту проведения праздника песни.
Во второй половине 1980-х годов, как и в Эстонии, традиция праздника песни в Литве была важным носителем духовности национального возрождения, и именно под песенной аркой в Литве также началась певческая революция. В 1990 году праздник песни состоялся в Литве уже во время сильных перемен. В программу праздника песни был добавлен вечер фольклора.
Праздники песни в свободной Литве часто посвящались важным событиям или юбилейным датам страны. Например, последний общий праздник песни, который состоялся в 2018 году, был посвящен 100-летию Литовской Республики. До сегодняшнего дня общим названием недельной программы является праздник песни, хотя важную роль также играют народные танцы, исполнение музыки на духовых инструментах и народная культура в различных их проявлениях. Традиция Праздника песни в Литве объединяет литовцев со всего мира.
С 2003 года традиция праздников песни Эстонии, Латвии и Литвы совместно включена в список всемирного духовного наследия ЮНЕСКО. Начало традиции эстонских праздников песни восходит к 1869 году, и в этом году исполняется 155 лет со дня проведения первого праздника песни. Первый праздник песни состоялся в Латвии в 1873 году, а в прошлом году в Риге отметили 150-летие праздника песни.
Более подробную информацию о юбилейном празднике песни в Литве можно найти на сайте: http://dainusvente.lt