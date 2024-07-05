05.07.2024, 08:01
ГАЛЕРЕЯ | Только посмотрите на этот ажиотаж! На Певческом поле прошел второй день Õllesummer(9)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Õllesummer в самом разгаре. Вчера завершился второй день популярного фестиваля. Смотрите, сколько людей пришло весело провести вечер!
Если в день открытия фестиваля толпу зажег Scooter, то вчера хедлайнерами стали Terminaator, Loboda и Windows95Man. В этот вечер также выступили Curly Strings, Columbus Kris, The Big Girls и многие другие.
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