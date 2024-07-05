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05.07.2024, 08:01

ГАЛЕРЕЯ | Только посмотрите на этот ажиотаж! На Певческом поле прошел второй день Õllesummer

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Õllesummer
Õllesummer
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Õllesummer в самом разгаре. Вчера завершился второй день популярного фестиваля. Смотрите, сколько людей пришло весело провести вечер!

Если в день открытия фестиваля толпу зажег Scooter, то вчера хедлайнерами стали Terminaator, Loboda и Windows95Man. В этот вечер также выступили Curly Strings, Columbus Kris, The Big Girls и многие другие.

Terminaator начал свое выступление около девяти часов вечера на сцене шатра Saku.

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