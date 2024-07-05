ВИДЕО | „Я всю жизнь получаю много хейта“: Лобода после концерта о сломанной руке и песнях на русском

Концерт отгремел, публика разошлась, и только самые преданные фанаты остались выжидать Светлану Лободу, стоя за охраняемым забором, недалеко от входа в гримерку звезды. Пока журналист RusDelfi брал у исполнительницы хита „Суперзвезда“ интервью, поклонники за спиной жалобно молили своего кумира выйти к ним.