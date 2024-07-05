Шоубиз
05.07.2024, 09:53

ВИДЕО | „Я всю жизнь получаю много хейта“: Лобода после концерта о сломанной руке и песнях на русском

 
VIDEO thumbnail 7/5/2024
VIDEO thumbnail 7/5/2024

Концерт отгремел, публика разошлась, и только самые преданные фанаты остались выжидать Светлану Лободу, стоя за охраняемым забором, недалеко от входа в гримерку звезды. Пока журналист RusDelfi брал у исполнительницы хита „Суперзвезда“ интервью, поклонники за спиной жалобно молили своего кумира выйти к ним.

Wide-leg джинсы, лёгкий кардиган и солнечные очки при свете луны – надо признаться, что даже после часового концерта Светлана Лобода выглядит стильно и уверенно.

Пробиться на интервью к звезде было непросто, но нам это удалось!

Чтобы посмотреть эксклюзивное видеоинтервью „Бублика“ со Светланой Лободой, оформите подписку ниже.

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RusDelfi
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