05.07.2024, 09:53
ВИДЕО | „Я всю жизнь получаю много хейта“: Лобода после концерта о сломанной руке и песнях на русском
Концерт отгремел, публика разошлась, и только самые преданные фанаты остались выжидать Светлану Лободу, стоя за охраняемым забором, недалеко от входа в гримерку звезды. Пока журналист RusDelfi брал у исполнительницы хита „Суперзвезда“ интервью, поклонники за спиной жалобно молили своего кумира выйти к ним.
Wide-leg джинсы, лёгкий кардиган и солнечные очки при свете луны – надо признаться, что даже после часового концерта Светлана Лобода выглядит стильно и уверенно.
Пробиться на интервью к звезде было непросто, но нам это удалось!
Уже заказано?