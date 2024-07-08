В Испании введут „талоны на порно“

Приложение под названием Digital Wallet Beta позволит интернет-платформам проверять, исполнилось ли 18 лет потенциальному любителю порнографии. Пользователям будет предложено воспользоваться приложением, чтобы подтвердить свой возраст.

После подтверждения они получат 30 сгенерированных „порнокредитов“ со сроком действия один месяц, дающих им доступ к контенту для взрослых. Энтузиасты смогут запрашивать дополнительные кредиты.

Хотя многие жители Испании критикуют новую схему за ее сложность, правительство утверждает, что модель, основанная на кредитах, более безопасна для частной жизни и не позволяет отслеживать действия пользователей в интернете.

Систему планируют запустить к концу лета. Она будет добровольной, поскольку онлайн-платформы могут полагаться на другие методы проверки возраста, чтобы отсеять неподходящих зрителей. Новая схема предвещает закон ЕС, который обяжет веб-сайты не допускать несовершеннолетних к порнографии. Он вступит в силу в октябре 2027 года.

Как отмечает Politico, в конечном итоге мадридский порнопаспорт, скорее всего, будет заменен собственной системой цифровой идентификации ЕС (eIDAS2) — приложением-кошельком, позволяющим людям получать доступ к множеству государственных и частных услуг по всему Евросоюзу.