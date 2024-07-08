„Вы что, бедные?“: бренд Diesel раскритиковали за рекламу с дипфейками знаменитостей

Пользователи заявили, что получившиеся картинки со знаменитостями (Марго Робби, Дрейком и Ким Кардашьян) вышли нереалистичными и неэстетичными. В комментариях их назвали „отвратительными“, „уродливыми“ и „противными“.

„Используете ИИ для создания мусора, который популяризирует селебрити. Это новый уровень, ребята“, — отметила одна из поклонниц модного дома.

„ИИ — это не искусство“, — заявила другая. Третья назвала рекламные материалы „очень разочаровывающими“. „Вы что, бедные? Вы правда не можете позволить себе настоящих артистов?“ — возмутилась она.

Некоторые пользователи призвали бренд удалить изображения и создать им замену. „Концептуально это правда забавно, но ИИ портит все. Просто найдите реальных похожих людей“, — попросил еще один подписчик.

Критике подверглось и издание A.Magazine, которое предпочло реальным съемкам ИИ-проект. У поклонников Diesel возник вопрос и к этичности рекламы. „Дали ли знаменитости согласие на это?“ — спрашивают они.

Кроме того, вызвал вопросы и выбор знаменитостей для проекта. Дрейка ранее неоднократно обвиняли в нездоровом интересе к молодым (и даже несовершеннолетним) девушкам. Вместо него подписчики предложили использовать дипфейк Кендрика Ламара.