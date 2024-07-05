ВИДЕО | Вакуумные помпы, виброгели и коммуникабельность продавцов: как открытие HotLips меняет Тарту

Больше сотни людей пришли посмотреть на открытие нового эротического магазина HotLips. Посетителям предлагали шампанское и сладости, а танцовщица из Exotic Soul Studio удивляла собравшихся номерами на пилоне. В завершение вечера все получили подарочные пакеты с самыми популярными интимными товарами.

Многие годы секс-шопы в Тарту находились в темных подвалах, где товары скрыты за стеклом. Новый магазин предлагает современный подход к покупке эротических товаров, когда все изделия выставлены на полках, а сам магазин находится в торговом центре. Подобная концепция уже успешно работает в Таллинне. В 2022 году в столице открыли крупнейший в странах Балтии и Северных странах эротический магазин HotLips на площади более 1000 квадратных метров.

Подобный подход поддержала и известный секс-тренер Эпп Кярсин, которая также была приглашена на открытие HotLips. „Представьте, вы идете домой после работы. Заходите в магазин купить хлеба, молока, и думаете: куплю еще и вибратор для жены“. Кярсин считает, что общество должно нормализовать секс, ведь это естественная часть жизни. „Все вы, кто здесь находится, – обратилась она к присутствующим, – вы все занимаетесь сексом. И почему мы должны этого стыдиться?“

Также она поделилась с RusDelfi своим советом для мужчин, отметив, что Satisfyer может стать отличным выбором для добавления остроты в интимную жизнь. „Это устройство может доставить мужчине огромное удовольствие через анальную стимуляцию, воздействуя на его точку G“. Она добавила, что это устройство похоже на женский вибратор: оно вибрирует и нагревается.

В интервью RusDelfi один из руководителей тартуского магазина HotLips Аллан Коттисе подчеркнул различия между севером и югом Эстонии: „На севере все намного свободнее, а на юге более консервативно. Здесь [на юге] не показывали финское телевидение и фильмы вроде ’Эммануэль’ (французский эротический фильм, снятый в 1974 году, – прим. ред.), поэтому мышление развивалось иначе“.

Всего в ассортименте сети HotLips представлено 6000 различных товаров.