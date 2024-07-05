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05.07.2024, 21:39

ГАЛЕРЕЯ | На главной сцене выступает культовая латвийская группа Brainstorm. Под аркой Певческого поля собрались тысячи фанатов.

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Õllesummeri pealava esine Brainstormi esinemise ajal.
Õllesummeri pealava esine Brainstormi esinemise ajal.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Пятница в самом разгаре! На Õllesummer стекаются люди со всей Эстонии. И, как вы видите, настроение у народа хорошее. На Певческом поле шипят мангалы, пиво льется рекой, а через тучи наконец-то пробилось солнце, хотя и есть риск небольшого дождика.

В третий день Õllesummer на главную сцену Певческое поля вышла культовая группа южных соседей Brainstorm, за которой последуют любимые эстонцами 2 Quick Start. На других сценах фестиваля вы сможете насладиться такими отечественными музыкантами, как Koit Toome, Tuberkoloited, Erich Krieger, Hellad Velled, James Werts World Project и многими другими.

Некоторые из самых смелых гостей фестиваля отправились в сауну-бочку, чтобы насладиться спа или просто расслабиться.

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