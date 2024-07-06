В честь Тейлор Свифт на западе Германии переименуют город

Знаки развесила местная школьница Алешани Вестхофф (Aleshanee Westhoff). Она также запустила петицию с призывом переименовать город на несколько дней в июле, когда в Гельзенкирхене будут проходить концерты певицы. Мэр Гельзенкирхена Карин Вельге (Karin Welge) отреагировала на петицию благодарственным письмом и отметила, что временно переименовать город - отличная идея.