06.07.2024, 13:14
В честь Тейлор Свифт на западе Германии переименуют город
ФОТО: | Scanpix, Bernd Thissen
Город Гельзенкирхен на три дня в июле обретет новое название - „Свифткирхен“. Причина - запланированные на середину месяца концерты звезды, пишет Deutsche Welle.
Знаки развесила местная школьница Алешани Вестхофф (Aleshanee Westhoff). Она также запустила петицию с призывом переименовать город на несколько дней в июле, когда в Гельзенкирхене будут проходить концерты певицы. Мэр Гельзенкирхена Карин Вельге (Karin Welge) отреагировала на петицию благодарственным письмом и отметила, что временно переименовать город - отличная идея.
Концерты Тейлор Свифт в Гельзенкирхене пройдут с 17 по 19 июля на местном стадионе, вмещающем 70 тысяч человек. При этом билеты на все три дня шоу уже распроданы.