Домашняя курица из Канады побила мировой рекорд понимания букв и цифр

Ветеринар Эмили Кэррингтон рассказала, что в прошлом году она купила пять кур породы хай-лайн для получения домашних яиц. Однако скоро владелица не ограничилась утилитарным использованием кур и стала обучать своих питомиц распознавать магнитные буквы и цифры.

„Их задача заключалась заключалась в том, чтобы клевать только ту цифру или букву, которой я их научила, и игнорировать остальные. Даже если я добавлю целую кучу других букв“, — рассказала Кэррингтон.

Она решила, что ее куры должны побороться за звание рекордсмена Гиннесса.

Одна из кур, Лейси, стала явным лидером курятника, правильно указав 6 букв, цифр и цветов за одну минуту. Конкретный характер трюков побудил Книгу рекордов Гиннесса создать для Лейси новую категорию: наибольшее количество опознаний, сделанных курицей за одну минуту.

Кэррингтон ведет хронику обучения своих кур на канале Thinking Chicken.