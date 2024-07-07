Культура
07.07.2024, 19:20

На фестивале Острова в Сетомаа выступят А-Rühm, Койт Тооме и Trad.Attack!

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Mikk Mihkel Vaabel | Delfi Meedia

С 19 по 20 июля в деревне Острова в Сетомаа состоится музыкальный фестиваль, сообщает rusERR.

„При подготовке программы фестиваля мы всегда хотим познакомить прибывших издалека гостей с культурой Сетомаа и привести сюда лучших эстонских артистов“, - сказала организатор фестиваля Эвелин Тулп.

В музыкальной программе представлены фолк, поп, рок и рэп. На фестивале выступят А-Rühm, Койт Тооме, Trad.Attack!, Хейди Тамме и Horoskoop, Naised köögis, Pur Mudd, Грете Пайя, Terminaator и Räpina Jack.

С культурой Сетомаа познакомит хор Tsibihärbläseq. Помимо музыкальных представлений, в субботу в обеденное время состоится показ детского спектакля „Кессу и Трипп“. По словам организатора, фестиваль рассчитан на посетителей всех возрастов.

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