На фестивале Острова в Сетомаа выступят А-Rühm, Койт Тооме и Trad.Attack!

„При подготовке программы фестиваля мы всегда хотим познакомить прибывших издалека гостей с культурой Сетомаа и привести сюда лучших эстонских артистов“, - сказала организатор фестиваля Эвелин Тулп.

В музыкальной программе представлены фолк, поп, рок и рэп. На фестивале выступят А-Rühm, Койт Тооме, Trad.Attack!, Хейди Тамме и Horoskoop, Naised köögis, Pur Mudd, Грете Пайя, Terminaator и Räpina Jack.

С культурой Сетомаа познакомит хор Tsibihärbläseq. Помимо музыкальных представлений, в субботу в обеденное время состоится показ детского спектакля „Кессу и Трипп“. По словам организатора, фестиваль рассчитан на посетителей всех возрастов.