ФОТО | Тарту в ожидании концерта Брайана Адамса: за едой и напитками выстроились огромные очереди

В воскресенье погода в Тарту была не самой лучшей, но после дождя небо начало проясняться и к вечеру стало ясно что концертом удастся насладиться в сухости и комфорте.

Ранее начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа предостерег относительно возможных проблем с передвижением на автомобиле в городе, ведь там разом проходят три крупных мероприятия - концерт Брайана Адамса, Rally Estonia и Бульвар Свободы от автомобилей.

„В свете предстоящих в конце недели мероприятий я хотел бы попросить всех прибывающих в Тарту и уезжающих в воскресенье учитывать повышенный трафик. Самое разумное — передвигаться в городе на общественном транспорте, пешком или на велосипеде. Передвигаясь на автомобиле, запаситесь временем и терпением, будьте внимательны и учтивы к другим участникам дорожного движения“, - сказал он.

На территории фестиваля все как обычно: бургеры, картошка фри, мороженое и алкоголь, все в многоразовой таре с залогом. Цены - точно такие же, как на концерте Стинга, который прошел в Тарту в начале июля.

К большинству киосков выстроились очереди больше двадцати человек. Видимо, цены пришлись гостям по душе!

Брайан Адамс известен как великолепный автор песен, из-под его пера вышли такие известные баллады, как „Please Forgive Me“ (1993), „All for Love“ (1993) и „Have You Ever Really Loved a Woman“ (1995).

Брайан Адамс является обладателем 20 статуэток „Джуно“, премии „Грэмми“ и многих других наград, в том числе его именная Звезда есть на Аллеях славы в Голливуде и в Канаде, его имя включено в список членов Зала славы канадской музыки. Помимо музыки, Брайан Адамс успешно занимается фешн-фотографией и сотрудничает в этой области со многими известными брендами.