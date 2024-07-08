ФОТО | Движение перекрыто на месяц! Бульвар Свободы от автомобилей Тарту 2024 открыла легендарная группа Mahavok

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, особенно в этом году то, что бульвар Свободы от автомобилей приобретает международный масштаб в рамках программы Культурной столицы Европы. Помимо местных артистов, приедут выступить несколько зарубежных артистов.

„На бульваре Свободы от автомобилей можно насладиться культурной программой, активно провести время, а также просто побыть и отдохнуть. В то же время это всегда вызывает дискуссию — какое городское пространство мы хотим видеть и ощущать вокруг себя“, сказал Клаас.

Кроме того, культурная программа в этом году будет включать в себя традиционные танцевальные вечера, молодежную программу, различные семейные мероприятия, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Большое внимание уделяется созданию возможностей для занятий спортом. Например, вы можете познакомиться с такими играми, как петанк, баскетбол, настольный теннис, спайкбол, шахматы и шашки. Утренние занятия йогой будут проходить в центральном парке по воскресеньям. Также по этому случаю открыта зона водных игр, где можно будет охладиться под проточной водой, которая разбрызгивается разными насадками и туманным кубом. Можно будет играть в ленточном лесу и по очереди лазить по тропе.

„Тарту в этом году является культурной столицей Европы. Приглашаем вас провести лето культурно и посетить бульвар Свободы от автомобилей, чтобы весело провести время, поиграть и насладиться мероприятиями культурной столицы“, сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.

Вы можете пообедать на продуктовой улице бульвара Свободы от автомобилей, точки питания также будут меняться в течение лета. Фургоны с едой открыты с понедельника по среду и воскресенье с 12 до 20 часов, с четверга по субботу с 12 до 22 часов.