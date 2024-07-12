Джастин Бибер заработал 10 млн долларов за выступление на вечеринке индийского миллиардера

Состояние индийского бизнесмена Мукеша Амбани оценивается более чем в 120 млрд долларов. 5 июля по его приглашению Бибер прибыл Мумбаи, чтобы выступить перед молодоженами Анантой Амбани и его невестой Радхики Мерчант.

Автор хита „Baby“ задокументировал свою поездку в Индию.

На опубликованных видео с шоу певец протягивает микрофон толпе гостей на песне „Love Yourself“ и пританцовывает на фоне своих ранних хитов. Певец исполнил „Baby“, „Sorry“ и „What Do You Mean?“, а завершил выступление „Where Are Ü Now“. После этого он отправился в США, где его ждала беременная жена Хейли Бибер.

Бибер побил рекорд Рианны, которая в марте тоже выступала на свадебной вечеринке Амбани — но за 6 млн долларов. Это было ее первое полноценное выступление с 2016 года. Она исполнила „We Found Love“, „Umbrella“, „Stay“, „Rude Boy“, „Diamonds“, „Work“ и „All Of The Lights“.