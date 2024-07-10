В Германии женщина выбросила из окна дочь, боясь, что разрушит карьеру в Porsche из‑за ребенка

Приговор был вынесен в земле Баден-Вюртемберг 3 июля. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Катарина Йованович, руководительница юридического отдела в финансовом подразделении Porsche. Ее обвинили в том, что вскоре после родов она выбросила дочь в окно.

По версии обвинения, обвиняемая скрыла факт беременности от коллег, а родив девочку 12 сентября прошлого года, бросила ее на асфальт с высоты в четыре метра, отчего новорожденная получила несовместимые с жизнью травмы. Тело под балконом обнаружили соседи женщины, которые тут же вызвали полицию.

В апреле во время начала судебного разбирательства Йованович признала вину в преступлении, однако не смогла вспомнить подробностей. Также она утверждала, что на самом деле не знала о том, что вынашивает ребенка.

Ее адвокаты выдвинули версию о том, что, родив в квартире в одиночестве, подзащитная случайно выронила дочь, и, таким образом, можно говорить лишь о непредумышленном убийстве. „Когда она вдруг взяла в руки окровавленного ребенка, она оказалась в исключительной психологической ситуации. Это был несчастный случай, она уронила ребенка. Как ребенок оказался на подоконнике, еще предстоит выяснить“, — считает защитник.

Прокуроры же пришли к выводу, что Йованович переживала за свою карьеру и боялась испортить ее уходом в декретный отпуск и воспитанием ребенка.

„Обвиняемая не была готова отложить свои жизненные планы ради ребенка, особенно профессиональный рост. Она приняла решение, когда родился ребенок, а значит, критерии для осуждения за предумышленное убийство соблюдены“, — говорила на процессе прокурор.

В итоге суд согласился с применением статьи о непредумышленном убийстве, однако назначил Йованович строгое наказание в 7,5 года лишения свободы. Это значительно больше трех лет, которые просила защита. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

В беседе со СМИ соседи рассказали, что не подозревали о беременности женщины. „Никто не заметил, что женщина беременна. В последнее время она изменилась и больше не разговаривала с нами. Мы думали, что у нее стресс на работе“, — рассказал один из них.