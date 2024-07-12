Зрителям новой постановки с Китом Харингтоном пригрозили судом — виной тому одна очень пикантная сцена

Звезда „Игры престолов“, 37-летний Кит Харингтон, дебютировал в возобновленной постановке „Игра Рабов“.Трехактная пьеса американского драматурга Джереми О. Харриса о межрасовых отношениях, впервые поставленная на Бродвее в 2019 году, сейчас идет в театре „Ноэль Кауард“ в Вест-Энде. И поток желающих посмотреть спектакль просто огромный. Это и не удивительно, ведь в из сцен Харингтон предстает перед зрителями „шокирующе обнаженным“. Впрочем, кадры с шоу вряд ли можно будет увидеть в соцсетях. Руководство театра сделало все, чтобы ни один из присутствующих в зале не смог запечатлеть звезду в нагим. На входе каждому зрителю заклеивают камеру телефона специальной наклейкой и предупреждают — любой снимок повлечет за собой судебный иск.

„Сексуальная сцена, в которой участвует Кит, довольно шокирующая. На сцене много зеркал, так что зрители могут видеть его трюк со всех сторон. Все длится более десяти минут, и боссы, похоже, очень обеспокоены тем, что она будет записана и выложена в Сеть — отсюда и наклейки,“ — говорит инсайдер The Sun. — „Руководство действительно хочет защитить его, поэтому они пригрозили судебным иском, если кого-нибудь поймают на съемках.“

В „Игре рабов“ Кит играет вместе с 33-летней дочерью Дензела Вашингтона Оливией. История, в которой рассказывается о расе, идентичности и сексуальности в Америке XXI века, имела огромный успех, когда ее впервые показали на Бродвее. Но вместе с тем и вызвала и немало споров. Была даже подана петиция об отмене спектакля. По данным The Guardian, утверждалось, что спектакль высмеивал рабство движимого имущества и оставил по крайней мере одного зрителя „оскорбленным и травмированным“. Несмотря на критику, „Игра рабов“ получила 12 номинаций на премию „Тони“, что является максимальным показателем за всю историю Бродвея.