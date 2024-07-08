Марго Робби ждет первенца: первые фото беременной актрисы

Папарацци подстерегли 34-летнюю актрису в Италии, когда она вместе с мужем, продюсером Томом Акерли, заходила на лодку. Австралийская красавица как будто готовилась к встрече с фоторепортерами — ну или по крайней мере не пыталась скрыть свое положение: набросила на плечи расстегнутый жакет, а под него надела укороченный топ.

Марго и Том познакомились на съемках фильма „Французская сюита“. Возлюбленные три года встречались, а в 2016-м сыграли свадьбу. Актриса никогда не скрывала, что мечтает стать мамой, но все это время отмечала, что не готова к рождению ребенка из-за большой занятости. И вот после сверхуспешной „Барби“ окошко в графике звезды все-таки нашлось: поздравляем супругов!