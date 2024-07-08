ФОТО | Легендарный Брайан Адамс исполнил в Тарту все свои самые романтичные и зажигательные хиты

Особый восторг у публики вызвали два больших мяча, на которых было написано название тура Адамса „So Happy It Hurts“. Их пустили гулять по залу, а зрители толкали их руками. Также публику порадовал небольшой дирижабль, на котором тоже было написано название тура. Но, конечно же, больше всего люди пришли в восторг от любимых хитов, на исполнение которых певец не поскупился.