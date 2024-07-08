Культура
08.07.2024, 14:30

ФОТО | Легендарный Брайан Адамс исполнил в Тарту все свои самые романтичные и зажигательные хиты

 
снимки отбирал лично певец!
Брайан Адамс
Брайан Адамс
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Один из лучших артистов всех времен Брайан Адамс, на счету которого уже 17 студийных альбомов, 7 июля дал концерт на Тартуском певческом поле. Мероприятие прошло в рамках программы „Культурная столица Европы Тарту 2024“. Однако фотографии нельзя было публиковать сразу - сначала их должен был утвердить сам артист.

На разогреве у артиста выступила эстонская группа Ziggy Wild во главе с солисткой Лаурой Притс.

Особый восторг у публики вызвали два больших мяча, на которых было написано название тура Адамса „So Happy It Hurts“. Их пустили гулять по залу, а зрители толкали их руками. Также публику порадовал небольшой дирижабль, на котором тоже было написано название тура. Но, конечно же, больше всего люди пришли в восторг от любимых хитов, на исполнение которых певец не поскупился.

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