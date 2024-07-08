08.07.2024, 14:30
ФОТО | Легендарный Брайан Адамс исполнил в Тарту все свои самые романтичные и зажигательные хиты
снимки отбирал лично певец!
ФОТО: | Delfi Meedia
Один из лучших артистов всех времен Брайан Адамс, на счету которого уже 17 студийных альбомов, 7 июля дал концерт на Тартуском певческом поле. Мероприятие прошло в рамках программы „Культурная столица Европы Тарту 2024“. Однако фотографии нельзя было публиковать сразу - сначала их должен был утвердить сам артист.
На разогреве у артиста выступила эстонская группа Ziggy Wild во главе с солисткой Лаурой Притс.
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