„Вы назвали женщину „пот между булок“ и смеетесь“. Андрей Зевакин снова сцепился с Бригитте Сюзанне Хунт

7 июля на YouTube’-канале Андрея Зевакина вышло видео с реакцией на первую часть реалити-шоу Бригитте Сюзане Хунт. В видео Зевакин и Робин Валтинг посмеялись над инициалами Бригитте, переделав BSH в PVH - „persevahehigi“, то есть „пот между булок“. Естественно, блондинка не осталась в долгу.