09.07.2024, 10:01
„Вы назвали женщину „пот между булок“ и смеетесь“. Андрей Зевакин снова сцепился с Бригитте Сюзанне Хунт
„а ты сама назвала подругу бедной н*гершей, а меня низким и бедным“
ФОТО: | Delfi Meedia
7 июля на YouTube’-канале Андрея Зевакина вышло видео с реакцией на первую часть реалити-шоу Бригитте Сюзане Хунт. В видео Зевакин и Робин Валтинг посмеялись над инициалами Бригитте, переделав BSH в PVH - „persevahehigi“, то есть „пот между булок“. Естественно, блондинка не осталась в долгу.
Во время обзора реалити-шоу „Одна неделя с Бригитте Сюзанне Хунт“ молодых людей очень сильно повеселили инициалы „PHV“. „Одна неделя с потом между булок?“ - посмеялся Зевакин в начале видео.
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