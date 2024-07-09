Шоубиз
09.07.2024, 10:01

„Вы назвали женщину „пот между булок“ и смеетесь“. Андрей Зевакин снова сцепился с Бригитте Сюзанне Хунт

 
„а ты сама назвала подругу бедной н*гершей, а меня низким и бедным“
Хунт, Валтинг, Зевакин
Хунт, Валтинг, Зевакин
ФОТО: Elisa | Delfi Meedia

7 июля на YouTube’-канале Андрея Зевакина вышло видео с реакцией на первую часть реалити-шоу Бригитте Сюзане Хунт. В видео Зевакин и Робин Валтинг посмеялись над инициалами Бригитте, переделав BSH в PVH - „persevahehigi“, то есть „пот между булок“. Естественно, блондинка не осталась в долгу.

Во время обзора реалити-шоу „Одна неделя с Бригитте Сюзанне Хунт“ молодых людей очень сильно повеселили инициалы „PHV“. „Одна неделя с потом между булок?“ - посмеялся Зевакин в начале видео.

Ютуберы рассказали, что сделать обзор на реалити-шоу скандальной светской львицы просили их многие подписчики, в том числе и постоянно враждующая с Бригитте блогерка Маллукас. „Это мечта всей моей жизни“, - заявила Маллукас Зевакину в ожидании видео с реакцией на шоу.

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