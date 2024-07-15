Николас Кейдж боится, что нейросети „украдут“ его внешность
Звезда фильма „Без лица“ Николас Кейдж переживает за судьбу своего облика в будущем. Он в ужасе от возможностей искусственного интеллекта, пишет PEOPLETALK.
В интервью изданию New Yorker актер рассказал, что у него запланировано „сканирование“ для предстоящего сериала о Человеке-пауке. Кейдж переживает, что его данные могут использовать и после.
„Они поместят меня в компьютер, сохранят цвет моих глаз и другие данные. Это заставляет меня задуматься о том, что в итоге будет с актерами. Их станут заменять? Что вы хотите делать с моим телом и моим лицом, когда я умру? Я не хочу, чтобы вы что-то с ним делали!“ — эмоционально рассуждал Кейдж в интервью.
Актер уже видел возможности нейросетей на собственном примере. В фильме „Флэш“ Николас Кейдж появился в роли Супермена и дрался с гигантским пауком. Сам он позже рассказывал, что не принимал участия в съемках этого эпизода лично.