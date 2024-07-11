Во Франции продали пистолеты Наполеона Бонапарта, признанные национальным достоянием

Лот ушел с молотка за 1,69 млн евро. Личность продавца не раскрывается, но аукционные дома Osenat и Rossini назвали продажу успешной.

В преддверии продажи оружия комиссия при Министерстве культуры Франции отнесла предметы к национальным сокровищам и наложила запрет на их вывоз.

Выдача сертификата о запрете на вывоз означает, что в течение 30 месяцев правительство может сделать предложение о покупке новому владельцу, который имеет право отказаться.

Независимо от ценности и возраста, культурные ценности, квалифицированные как национальное достояние, могут покинуть Францию только на время, с обязательным возвращением.

Считается, что пистолеты едва не стали причиной смерти французского правителя в 1814 году, когда он был вынужден отказаться от власти после того, как иностранные войска разгромили его армию и заняли Париж.