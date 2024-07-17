Microsoft добавила в „Блокнот“ проверку орфографии — через 41 год после выхода программы

Microsoft начала тестировать эти функции еще в марте 2024 года, а сейчас обновление стало доступно пользователям Windows 11.

Проверка орфографии в „Блокноте“ работает так же, как и в Word — слово подчеркивается красным, если написано с ошибкой. Щелкнув по нему правой кнопкой мыши, можно выбрать подходящий вариант написания.

Редактор Notepad появился еще в 1983 году и через два года стал частью операционной системы Windows 1.0. В последнее время Microsoft начала добавлять в него новые функции, такие как подсчет символов и ночной режим.

Развитие „Блокнота“ связано с тем, что программу WordPad удалили из Windows 11 в прошлом году. В Windows тогда рекомендовали пользователям заменить сервис такими редакторами, как Microsoft Word (для .doc и .rtf) и „Блокнот“ (для .txt).