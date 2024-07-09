Культура
09.07.2024, 12:30

Мероприятия недели Тарту 2024: рок-звезда классической музыки даст концерт на Тартуской певческой сцене

 
ФОТО: Krisztian Bodis

Изюминкой культурной столицы этой недели станет концерт всемирно известного виолончелиста Степана Хаузера на Тартуской певческой сцене. Также в Сетомаа откроется интерактивная выставка постоянных скульптур и впервые пройдет фестиваль барной культуры. Неделю закроют выступления любимых латвийских коллективов Carnival Youth и Sudden Lights на бульваре Свободы от автомобилей.

Во вторник, 9 июля, на Тартуской певческой сцене выступит Степан Хаузер, один из основателей всемирно известной группы 2Cellos и рок-звезда классической музыки. Хорватский виолончелист выступит перед публикой с группой и оркестром в рамках концертного тура „Rebel with a Cello“.

В Сетомаа, культурной деревне Уусвада, 12 июля откроется постоянная выставка скульптур Катарин Мудист и Марии Элизы Ремме „Kolm Pekot, посвященная местному культурному наследию Сетомаа.

На выходных в Тарту впервые пройдет фестиваль BARTU, посвященный барной культуре. В программе будут мастер-классы, дискуссии и музыка.

В дни Латвии на бульваре Свободы от автомобилей можно будет ознакомиться с латвийской культурой и послушать самые известные группы Carnival Youth и Sudden Lights.

Недельный обзор культурных мероприятий 8 – 14 июля:

HAUSER: Rebel with a Cello9.07 в 19 часовТартуская певческая сцена59 €

Бульвар Свободы от автомобилей: Дни Латвии

11.07–13.07

Бульвар Свободы от автомобилейВход свободный

Jääaja Keskuse sünnipäev

11.07 с 11.00 до 20.00

Jääaja Keskus5 €

Выставка „Homo Ludens. Ilmar Malin 100

11.07–17.08

Тарту | Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Pallas

Вход свободный

Kolm Pekot

12.07–30.09

Волость Сетомаа| деревня Уусвада

Вход свободный

Külaharmoonika Ruusa pargis

12.07Волость Ряпина | парк Ruusa

5 €

Фестиваль барной культуры BARTU

12.–13.07

Тарту | Ula baarВход свободный, некоторые мероприятия по билетам

Siinpool sood“ Variety Show: Meet the Performers

12.07 в 19 часов

Tartu Aparaaditehas

15 €

Hansalaat

13.–14.07

Тарту | от Ратушной площади до здания рынка, Küüni tn, Emajõe äär, Avaturg

Вход свободный

Nõo Veskijärve III triatlon

13.07 kell 11–16Nõo alevik

10–40 €

III Haaslava Vanatehnikapäev

13.07 kell 11–17

Волость Кастре | Eesti lennundusmuuseum

15 €

August Teppo lõõtsatalu suvekontserdid

13.07 kell 15.30Волость Выру | Tigase talu, Loosu küla

Вход свободный

Представление „õhud meie vahel21.06–21.07 в 19 часовВолость Kambja | Kambja vana koolimaja

28–33 €

Международный фестиваль гармоники HARMOONIKA

13.07 в 19 часовВолость Пылва | Intsikurmu metsapargis

25 €

Концерт диалектной музыки: Kert Krüsban lõõtspillil

14.07 в 17.00 часов

Peipsiääre vald | Kodavere Pärimuskeskus

5–8 €

С полной программой Тарту 2024 можно ознакомиться на сайте.

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