Мероприятия недели Тарту 2024: рок-звезда классической музыки даст концерт на Тартуской певческой сцене
Изюминкой культурной столицы этой недели станет концерт всемирно известного виолончелиста Степана Хаузера на Тартуской певческой сцене. Также в Сетомаа откроется интерактивная выставка постоянных скульптур и впервые пройдет фестиваль барной культуры. Неделю закроют выступления любимых латвийских коллективов Carnival Youth и Sudden Lights на бульваре Свободы от автомобилей.
Во вторник, 9 июля, на Тартуской певческой сцене выступит Степан Хаузер, один из основателей всемирно известной группы 2Cellos и рок-звезда классической музыки. Хорватский виолончелист выступит перед публикой с группой и оркестром в рамках концертного тура „Rebel with a Cello“.
В Сетомаа, культурной деревне Уусвада, 12 июля откроется постоянная выставка скульптур Катарин Мудист и Марии Элизы Ремме „Kolm Pekot“, посвященная местному культурному наследию Сетомаа.
На выходных в Тарту впервые пройдет фестиваль BARTU, посвященный барной культуре. В программе будут мастер-классы, дискуссии и музыка.
В дни Латвии на бульваре Свободы от автомобилей можно будет ознакомиться с латвийской культурой и послушать самые известные группы Carnival Youth и Sudden Lights.
Недельный обзор культурных мероприятий 8 – 14 июля:
HAUSER: Rebel with a Cello9.07 в 19 часовТартуская певческая сцена59 €
11.07–13.07
Бульвар Свободы от автомобилейВход свободный
11.07 с 11.00 до 20.00
Jääaja Keskus5 €
Выставка „Homo Ludens. Ilmar Malin 100“
11.07–17.08
Тарту | Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Pallas
Вход свободный
12.07–30.09
Волость Сетомаа| деревня Уусвада
Вход свободный
12.07Волость Ряпина | парк Ruusa
5 €
Фестиваль барной культуры BARTU
12.–13.07
Тарту | Ula baarВход свободный, некоторые мероприятия по билетам
12.07 в 19 часов
Tartu Aparaaditehas
15 €
13.–14.07
Тарту | от Ратушной площади до здания рынка, Küüni tn, Emajõe äär, Avaturg
Вход свободный
13.07 kell 11–16Nõo alevik
10–40 €
13.07 kell 11–17
Волость Кастре | Eesti lennundusmuuseum
15 €
13.07 kell 15.30Волость Выру | Tigase talu, Loosu küla
Вход свободный
Представление „õhud meie vahel“21.06–21.07 в 19 часовВолость Kambja | Kambja vana koolimaja
28–33 €
Международный фестиваль гармоники HARMOONIKA
13.07 в 19 часовВолость Пылва | Intsikurmu metsapargis
25 €
Концерт диалектной музыки: Kert Krüsban lõõtspillil
14.07 в 17.00 часов
Peipsiääre vald | Kodavere Pärimuskeskus
5–8 €
С полной программой Тарту 2024 можно ознакомиться на сайте.