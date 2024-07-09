Мероприятия недели Тарту 2024: рок-звезда классической музыки даст концерт на Тартуской певческой сцене

Во вторник, 9 июля, на Тартуской певческой сцене выступит Степан Хаузер, один из основателей всемирно известной группы 2Cellos и рок-звезда классической музыки. Хорватский виолончелист выступит перед публикой с группой и оркестром в рамках концертного тура „ Rebel with a Cello “.

В Сетомаа, культурной деревне Уусвада, 12 июля откроется постоянная выставка скульптур Катарин Мудист и Марии Элизы Ремме „Kolm Pekot “ , посвященная местному культурному наследию Сетомаа.

На выходных в Тарту впервые пройдет фестиваль BARTU , посвященный барной культуре. В программе будут мастер-классы, дискуссии и музыка.

В дни Латвии на бульваре Свободы от автомобилей можно будет ознакомиться с латвийской культурой и послушать самые известные группы Carnival Youth и Sudden Lights.

Недельный обзор культурных мероприятий 8 – 14 июля:

HAUSER: Rebel with a Cello 9.07 в 19 часовТартуская певческая сцена59 €

11.07–13.07

Бульвар Свободы от автомобилейВход свободный

11.07 с 11.00 до 20.00

Jääaja Keskus5 €

11.07–17.08

Тарту | Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Pallas

Вход свободный

12.07–30.09

Волость Сетомаа| деревня Уусвада

Вход свободный

12.07Волость Ряпина | парк Ruusa

5 €

Фестиваль барной культуры BARTU

12.–13.07

Тарту | Ula baarВход свободный, некоторые мероприятия по билетам

12.07 в 19 часов

Tartu Aparaaditehas

15 €

13.–14.07

Тарту | от Ратушной площади до здания рынка, Küüni tn, Emajõe äär, Avaturg

Вход свободный

13.07 kell 11–16Nõo alevik

10–40 €

13.07 kell 11–17

Волость Кастре | Eesti lennundusmuuseum

15 €

13.07 kell 15.30Волость Выру | Tigase talu, Loosu küla

Вход свободный

Представление „õhud meie vahel “ 21.06–21.07 в 19 часовВолость Kambja | Kambja vana koolimaja

28–33 €

Международный фестиваль гармоники HARMOONIKA