09.07.2024, 13:00
Резкая боль в ночи: эстонскому эксперту по питанию понадобилась экстренная операция, восстановление заняло недели
ФОТО: | Delfi Meedia
Врачи вырезали воспаленный аппендикс у консультанта по питанию Эрика Оргу. Мужчина размышляет о том, что, возможно, ему следовало раньше понять, что за болью в животе скрывается серьезная проблема.
Эрик Оргу рассказал о произошедшем в Facebook. „К счастью, ничего серьезного. Но зато это могло обернуться чем-то очень серьезным“, - сказал он.
Уже заказано?