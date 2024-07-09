Шоубиз
09.07.2024, 13:00

Резкая боль в ночи: эстонскому эксперту по питанию понадобилась экстренная операция, восстановление заняло недели

 
Эрик Оргу
Эрик Оргу
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Врачи вырезали воспаленный аппендикс у консультанта по питанию Эрика Оргу. Мужчина размышляет о том, что, возможно, ему следовало раньше понять, что за болью в животе скрывается серьезная проблема.

Эрик Оргу рассказал о произошедшем в Facebook. „К счастью, ничего серьезного. Но зато это могло обернуться чем-то очень серьезным“, - сказал он.

Он имеет в виду, что аппендикс был удален до того, как лопнул. Он также отметил, что аппендикс расположен над правой бедренной костью. „И если вы замечаете дискомфорт после определенных приемов пищи, а при прикосновении возникает небольшая боль, то, скорее всего, он воспален“, - сказал он.

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