Резкая боль в ночи: эстонскому эксперту по питанию понадобилась экстренная операция, восстановление заняло недели

Эрик Оргу рассказал о произошедшем в Facebook. „К счастью, ничего серьезного. Но зато это могло обернуться чем-то очень серьезным“, - сказал он.

Он имеет в виду, что аппендикс был удален до того, как лопнул. Он также отметил, что аппендикс расположен над правой бедренной костью. „И если вы замечаете дискомфорт после определенных приемов пищи, а при прикосновении возникает небольшая боль, то, скорее всего, он воспален“, - сказал он.