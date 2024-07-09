Известная эстонская писательница выпустила новую детскую книгу „Большое летнее приключение в Силламяэ“

Помимо захватывающей истории, новая книга Хелен Кяйт наполнена красочными иллюстрациями города Силламяэ, нарисованными художницей Сирли Одер. По словам автора, написать книгу ей предложила Сильвия Пярманн из их издательства. У нее в Силламяэ есть дача, и ей нравится этот город, передает „Актуальная камера“.

„Чтобы выбрать локации для книги, мы вместе с иллюстратором целый день провели в Силламяэ. Через эту историю мы хотим показать, что в Эстонии есть фантастические места, про которые люди мало знают. Желаю, чтобы люди, прочитав эту книгу, отправились в Силламяэ и открыли для себя этот прекрасный город“, – рассказала автор книги.

Сюжет книги начинается с того, что персонажи вынуждены остаться в Силламяэ, потому что у них сломалась машина. В ожидании отъезда дети исследуют город и заводят новых друзей.

„Это такая очень теплая история. Она интересна тем, что в ней говорится про достопримечательности нашего города. Например, в ней есть история про наш бункер. Те, кто не знаком с этой историей, возможно, после ее прочтения захочет узнать об этом больше. И у нас есть отделы краеведения, где можно углубиться в историю“, – отметила руководитель отдела комплектования библиотеки Татьяна Лапина.