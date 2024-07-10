Джастин Бибер, Рианна и Backstreet Boys. Как богатейшая семья Индии готовится к свадьбе сына

Бибер выступал в эти выходные в Мумбае перед Анантом Амбани, его невестой Радикой Мерчант и их многочисленными гостями.

Ему было на кого равняться. На первой предсвадебной вечеринке выступала Рианна, а на второй — в круизе по Средиземному морю — группа Backstreet Boys, американская певица Кэти Перри и итальянский тенор Андреа Бочелли.

Теперь люди по всему миру, которые следят за этими событиями затаив дыхание, ждут новостей о том, кто будет выступать на самой свадьбе в эти выходные.

Ходят слухи, что это может быть Адель, но семья хранит молчание.

Денег на свадьбу младшего сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, состояние которого Forbes оценивает более чем в 120 млрд долларов, не жалеют — по размаху она превосходит не только самые экстравагантные индийские бракосочетания, но и свадьбу дочери самого Амбани, на которой выступала Бейонсе.

В минувшие выходные жених и невеста провели традиционную предсвадебную церемонию сангит с музыкой и танцами.

Мукеш Амбани вместе с другими членами семьи вышел на сцену и пустился в пляс под хит Deewangi Deewangi звезды Болливуда Шахрукха Кхана из фильма „Когда одной жизни мало“.

Во сколько обошлись все эти вечеринки — неизвестно. По слухам, Рианне за выступление заплатили 7 млн долларов, Джастину Биберу — 10.