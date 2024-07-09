ФОТО | Дочь звезды „Моя прекрасная няня“ показала, как выглядела Анастасия Заворотнюк перед смертью

Как известно, Заворотнюк не стало 30 мая. Женщина более 5 лет боролась с раком. Накануне Анна впервые опубликовала в своем Instagram фотографию больной матери.

На фото заметно, что Анастасию сильно изменила болезнь. Она набрала лишние килограммы и выглядела уставшей. Даже несмотря на улыбку, видно, что последние годы своей жизни Заворотнюк провела в муках.

„40 дней как тебя нет, часть моего сердца навсегда отдана тебе, теперь ты моя связь с небом. Вечная память“, - подписала снимок Анна Заворотнюк.

В 2019 году у актрисы диагностировали агрессивную форму онкологии. Врачи обнаружили у нее опухоль в головном мозге. После известия о болезни Анастасия отменила все запланированные выступления и съемки и следующие 5 лет вела затворнический образ жизни.

В 2018 году она родила третьего ребенка от мужа - фигуриста Петра Чернышева. Тогда актриса рассказывала, как она счастлива после появления на свет дочери. Однако сразу после родов ее начали мучить постоянные головные боли, и врачи обнаружили у нее рак. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла.