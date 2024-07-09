Шоубиз
09.07.2024, 16:00

ФОТО | Дочь звезды „Моя прекрасная няня“ показала, как выглядела Анастасия Заворотнюк перед смертью

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Actress Anastasia Zavorotnyuk poses on the red carpet as she arrives for Russia's MTV Movie Awards in central Moscow
Actress Anastasia Zavorotnyuk poses on the red carpet as she arrives for Russia's MTV Movie Awards in central Moscow
ФОТО: Denis Sinyakov | Scanpix

Дочь известной российской актрисы, звезды сериала „Моя прекрасная няня“ Анастасии Заворотнюк - Анна - впервые показала, как выглядела ее мама перед смертью. Кадрами девушка поделилась в 40-й день после смерти знаменитости, пишет УНИАН.

Как известно, Заворотнюк не стало 30 мая. Женщина более 5 лет боролась с раком. Накануне Анна впервые опубликовала в своем Instagram фотографию больной матери.

На фото заметно, что Анастасию сильно изменила болезнь. Она набрала лишние килограммы и выглядела уставшей. Даже несмотря на улыбку, видно, что последние годы своей жизни Заворотнюк провела в муках.

„40 дней как тебя нет, часть моего сердца навсегда отдана тебе, теперь ты моя связь с небом. Вечная память“, - подписала снимок Анна Заворотнюк.

В 2019 году у актрисы диагностировали агрессивную форму онкологии. Врачи обнаружили у нее опухоль в головном мозге. После известия о болезни Анастасия отменила все запланированные выступления и съемки и следующие 5 лет вела затворнический образ жизни.

В 2018 году она родила третьего ребенка от мужа - фигуриста Петра Чернышева. Тогда актриса рассказывала, как она счастлива после появления на свет дочери. Однако сразу после родов ее начали мучить постоянные головные боли, и врачи обнаружили у нее рак. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла.

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