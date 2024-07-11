Готика, психопаты и клуб парфюмеров: 7 сериалов о маньяках, от которых невозможно оторваться
За последние несколько лет криминальные шоу, а в особенности — сериалы про серийных убийц (реальных или вымышленных) — получили большое распространение на современном телевидении. Увы, далеко не каждому из них по итогу удалось достучаться до зрителей. И если об „Охотнике за разумом“ Дэвида Финчера слышали буквально все, то такие сериалы, как „Барри“ или „Крах“ остались для многих в несправедливой безвестности.
Представляем семь менее известных сериалов про маньяков, которые определенно заслуживают внимания.
Крах (The Fall)
Для большинства зрителей имя Джейми Дорнана на сегодняшний день неразрывно связано с БДСМ-трилогией „Пятьдесят оттенков серого“, в которой ирландский актер исполнил роль сексуального мультимиллионера Кристиана Грея. Однако еще за несколько лет до начала своей скандальной популярности Дорнан сыграл пугающе очаровательного психопата Пола Спектора в британском сериале „Крах“.
По сюжету, Спектор ведет двойную жизнь — днем он внимательный психолог, а ночью — маньяк-душегуб. Когда на след убийцы выходит бесстрашная следовательница (Джиллиан Андерсон), страсти на экране только накаляются. По ходу развития событий главные герои играют в „кошки-мышки“ и безуспешно пытаются не влюбиться друг в друга. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит.
Алиенист (Alienist)
Действие сериала „Алиенист“ разворачивается в конце XIX века, когда криминалистика еще находилась в зачаточном состоянии, а о термине „серийный убийца“ и вовсе никто не знал. Главный герой шоу — предприимчивый комиссар Теодор Рузвельт (Даниэль Брюль) — пытается распутать цепочку жестоких убийств, происходящих в Нью-Йорке 1890-го года. Увы, привычные методы полиции не работают, в итоге Рузвельт обращается к приемам нетрадиционным — он привлекает к делу своего старого знакомого, профессора психиатрии Ласло Крайцера (Люк Эванс). По мере развития сюжета в их компании также появляется находчивая женщина, готовая поделиться полезными знаниями о загадочном маньяке (Дакота Фаннинг).
„Алиенист“ понравится всем, кому действительно важно погружение в эпоху — атмосфера в сериале самая что ни на есть готическая, а саспенс буквально витает в воздухе.
Барри (Barry)
Идеальный вариант для тех, кто устал от однообразных триллеров. События сатирического сериала „Барри“ разворачиваются вокруг наемного киллера в исполнении комедийного актера Билла Хейдера.
Крайне успешный в своем постоянном ремесле Барри неожиданно начинает страдать от профессионального выгорания — убийства больше не приносят радости, а богатые клиенты только действуют на нервы. В итоге главный герой решает пойти на курсы актерского мастерства и, как ни странно, открывает в себе много новых талантов. Однако прошлое Барри вовсе не собирается его отпускать — недовольная внезапными переменами в жизни киллера чеченская мафия решает избавиться от него самым простым и обыденным путем.
Страна Рождества (NOS4A2)
Еще один не самый типичный сеттинг для маньяка. Сюжет сериала „Страна Рождества“ основан на одноименном романе Джо Хилла, старшего сына короля ужасов Стивена Кинга, который решил пойти по стопам знаменитого отца.
Главный герой „Страны Рождества“ — бессмертный Чарли Мэнкс — путешествует сквозь время и пространство, похищая маленьких детей, которые по тем или иным причинам остались без присмотра родителей. Все жертвы Мэнкса попадают в его персональный „инскейп“ — вечно снежную страну, где никогда не прекращаются рождественские праздники. Помимо нетривиального сюжета, „Страна Рождества“ примечательна колоритной фигурой Закари Куинто, которому со времен „Героев“ не хватало по-настоящему „злого“ амплуа. К счастью, у часовщика Сайлара появился достойный конкурент.
Блудный сын (Prodigal Son)
Многосерийный триллер „Блудный сын“ можно назвать альтернативным сиквелом „Декстера“, в котором отец — прославленный ученый и безумный маньяк — помогает своему сыну, профайлеру ФБР, распутывать самые сложные и запутанные преступления, происходящие на ночных улицах современного Нью-Йорка.
В роли психопатического отца выступает британский актер Майкл Шин, знакомый многим по сериалу „Благие знамения“, где, кстати, играет ангела. Партия сына досталась Тому Пейну из „Ходячих мертвецов“. И, несмотря на достаточно поверхностный психологизм героев и предсказуемую картину убийств, „Блудный сын“ способен по-настоящему увлечь всех, кто жаждет вернуться в атмосферу „Молчания ягнят“ и „Ганнибала“.
Дес (Des)
В этом мини-сериале не будет горы изуродованных трупов и леденящих кровь расследований. „Дес“ готов предложить нечто куда более неординарное: глубокий психологический анализ реально существующего человека. Главный герой шоу — Деннис Нильсен, классический перверсивный нарцисс, демонстрирующий аберрантное поведение и полную неспособность к раскаянию. Нильсен был арестован в 1983-м году за убийство двенадцати человек, преимущественно мальчиков и молодых мужчин, которым „не повезло“ оказаться на его пути.
Роль маньяка исполнил шотландский актер Дэвид Теннант, знакомый многим по роли Десятого Доктора в культовом „Докторе Кто“. В „Десе“ Теннант доказывает, что злодеи у него выходят ничуть не хуже протагонистов, перевоплощение в опасного убийцу-манипулятора, готового пойти на все, что угодно, чтобы перехитрить судебную систему, выглядит по-настоящему реалистичным.
Аромат (Perfume)
Если вам нравятся мрачные немецкие хорроры, обратите внимание на нетфликсовский „Аромат“. Как можно было догадаться, сценарий шоу вдохновлен „Парфюмером“ Патрика Зюскинда и одноименным фильмом с Беном Уишоу. Шестисерийное шоу разворачивается в наши дни, основные события, по традиции, закручены вокруг убийства — тело молодой женщины находят в лесу. По непонятным причинам, у погибшей отсутствуют волосы на определенных частях тела. Расследование обстоятельств дела приводит полицию к закрытому клубу парфюмеров, которые, по всей видимости, слишком вдохновились бестселлером Зюскинда.
„Аромат“ цепляет максимально нетривиальной завязкой и неуловимым убийцей, личность которого остается загадкой вплоть до последнего эпизода.