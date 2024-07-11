Готика, психопаты и клуб парфюмеров: 7 сериалов о маньяках, от которых невозможно оторваться

Представляем семь менее известных сериалов про маньяков, которые определенно заслуживают внимания.

Крах (The Fall)

Для большинства зрителей имя Джейми Дорнана на сегодняшний день неразрывно связано с БДСМ-трилогией „Пятьдесят оттенков серого“, в которой ирландский актер исполнил роль сексуального мультимиллионера Кристиана Грея. Однако еще за несколько лет до начала своей скандальной популярности Дорнан сыграл пугающе очаровательного психопата Пола Спектора в британском сериале „Крах“.

По сюжету, Спектор ведет двойную жизнь — днем он внимательный психолог, а ночью — маньяк-душегуб. Когда на след убийцы выходит бесстрашная следовательница (Джиллиан Андерсон), страсти на экране только накаляются. По ходу развития событий главные герои играют в „кошки-мышки“ и безуспешно пытаются не влюбиться друг в друга. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит.

Алиенист (Alienist)

Действие сериала „Алиенист“ разворачивается в конце XIX века, когда криминалистика еще находилась в зачаточном состоянии, а о термине „серийный убийца“ и вовсе никто не знал. Главный герой шоу — предприимчивый комиссар Теодор Рузвельт (Даниэль Брюль) — пытается распутать цепочку жестоких убийств, происходящих в Нью-Йорке 1890-го года. Увы, привычные методы полиции не работают, в итоге Рузвельт обращается к приемам нетрадиционным — он привлекает к делу своего старого знакомого, профессора психиатрии Ласло Крайцера (Люк Эванс). По мере развития сюжета в их компании также появляется находчивая женщина, готовая поделиться полезными знаниями о загадочном маньяке (Дакота Фаннинг).

„Алиенист“ понравится всем, кому действительно важно погружение в эпоху — атмосфера в сериале самая что ни на есть готическая, а саспенс буквально витает в воздухе.

Барри (Barry)

Идеальный вариант для тех, кто устал от однообразных триллеров. События сатирического сериала „Барри“ разворачиваются вокруг наемного киллера в исполнении комедийного актера Билла Хейдера.