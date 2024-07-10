На морском фестивале Tall Ships Races большое внимание уделяется доступности

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в последние годы Таллинн начал систематически уделять внимание доступности мероприятий. „Мы все чаще ожидаем, что доступность всех мероприятий, проводимых при поддержке города, будет повышаться, но это означает, что мы должны и сами подавать пример. В рамках регаты Tall Ships Races мы выводим доступность на совершенно новый уровень“, – добавил Оя.

Координатор по доступности Tall Ships Races Tallinn 2024 Яаника Юхансон отметила, что когда речь идет о людях с особыми потребностями, мы уже давно имеем в виду не маленькую группу людей, которым из-за их проблем со здоровьем трудно передвигаться, слышать или видеть. „Любой человек может, например, повредить ногу, из-за чего ему придется передвигаться в кресле-коляске. Как в этом случае попасть на концерт, если на него ведет лишь узкая дорожка? Или как попасть туда с детской коляской? А если, например, сделать указатели на мероприятии крупнее, от этого выиграют не только слабовидящие, но и пожилые люди с плохим зрением, а также дети“, – привела она примеры.

Другая причина, по которой доступности уделяется все больше внимания, – это осознание, что в нашем маленьком обществе нет ни одного лишнего человека. „Если мы создадим условия для людей с разными потребностями, они будут рады внести свой вклад в общество“, – добавила Юхансон.

Юхансон считает, что Таллинн сделал большой шаг вперед в обеспечении доступности: например, город организовал конкурс ходатайств о проведении культурных мероприятий для людей с особыми потребностями. Однако для Tall Ships Races Tallinn 2024 будет подготовлена специальная инструкция по доступности, которую легко можно будет использовать и для будущих культурных мероприятий. „То есть мы не делаем нечто одноразовое, а создаем модель, которая в будущем поможет еще лучше решать вопросы доступности“, – подчеркнула Юхансон.