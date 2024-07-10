На морском фестивале Tall Ships Races большое внимание уделяется доступности
На морском фестивале Tall Ships Races Tallinn 2024, который пройдет на этой неделе, 11–14 июля, большое внимание будет уделяться людям с особыми потребностями: при планировании многих представлений, экскурсий и других мероприятий исходили из того, что посещать их должно быть удобно всем. Также составляется инструкция, которую можно будет использовать для обеспечения доступности культурных мероприятий в будущем.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в последние годы Таллинн начал систематически уделять внимание доступности мероприятий. „Мы все чаще ожидаем, что доступность всех мероприятий, проводимых при поддержке города, будет повышаться, но это означает, что мы должны и сами подавать пример. В рамках регаты Tall Ships Races мы выводим доступность на совершенно новый уровень“, – добавил Оя.
Координатор по доступности Tall Ships Races Tallinn 2024 Яаника Юхансон отметила, что когда речь идет о людях с особыми потребностями, мы уже давно имеем в виду не маленькую группу людей, которым из-за их проблем со здоровьем трудно передвигаться, слышать или видеть. „Любой человек может, например, повредить ногу, из-за чего ему придется передвигаться в кресле-коляске. Как в этом случае попасть на концерт, если на него ведет лишь узкая дорожка? Или как попасть туда с детской коляской? А если, например, сделать указатели на мероприятии крупнее, от этого выиграют не только слабовидящие, но и пожилые люди с плохим зрением, а также дети“, – привела она примеры.
Другая причина, по которой доступности уделяется все больше внимания, – это осознание, что в нашем маленьком обществе нет ни одного лишнего человека. „Если мы создадим условия для людей с разными потребностями, они будут рады внести свой вклад в общество“, – добавила Юхансон.
Юхансон считает, что Таллинн сделал большой шаг вперед в обеспечении доступности: например, город организовал конкурс ходатайств о проведении культурных мероприятий для людей с особыми потребностями. Однако для Tall Ships Races Tallinn 2024 будет подготовлена специальная инструкция по доступности, которую легко можно будет использовать и для будущих культурных мероприятий. „То есть мы не делаем нечто одноразовое, а создаем модель, которая в будущем поможет еще лучше решать вопросы доступности“, – подчеркнула Юхансон.
В фокусе фестиваля Tall Ships Races Tallinn 2024 – люди с особыми потребностями и доступность мероприятий. На некоторых концертах будут обеспечены субтитры и сурдоперевод (на эстонский язык), а также закадровое описание. Для различных целевых групп, таких как глухие, слепые и слабовидящие, а также люди с нарушениями интеллектуальных способностей, пройдут экскурсии на суда. Инфопункты будут снабжены усилителями для слабослышащих и тактильными картами для слепых. Для волонтеров мероприятия организовано обучение на тему доступности. Люди с особыми потребностями смогут выйти в море в рамках проекта „Особые яхтсмены“, в Tallinn Race примут участие спортсмены паракласса.
В круизной зоне Ванасадам будет создана специальная зона доступности, где можно получить информацию о различных нарушениях здоровья и в игровой форме познакомиться с препятствиями, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди с нарушениями зрения и мобильности. Незрячий гид Юлия Кабанова проведет для желающих прогулку с повязками на глазах. Также можно будет преодолеть полосу препятствий в кресле-коляске. Северо-Эстонское общество слепых предоставит информацию об особенностях нарушений зрения и вспомогательных устройствах. Можно будет изучить эстонский язык жестов. Незрячий массажист предложит массаж на кресле. В специальном автобусе все желающие смогут проверить слух. В продаже – изделия, созданные людьми с особыми потребностями.
По словам Юхансон, решения требуют многие вопросы, но главное – изменить образ мыслей. „В таком случае доступность становится привычной частью жизни, а не чем-то, что каждый раз воспринимается как нечто новое, и это наша главная цель“, – добавила она.