Пугачева и Галкин отреагировали на ракетный удар по Киеву: „Всему есть предел“. Реакция семьи вызвала волну хейта в РФ

„Бог терпелив, но всему есть предел“, – заявила Примадонна.

К комментарию она прикрепила фотографию раненных в больнице ребенка и его матери.

Максим Галкин тоже не остался в стороне, бурно отреагировав на ракетный удар в социальных сетях.

Россияне мгновенно обрушили гнев на артистов, не проигнорировавших военное преступление. По их версии, Пугачева и Галкин кричат об убийствах украинцев „за деньги американского барина“. Кто-то выдал, что „евреям слова не давали“, а другие начали разгонять российскую пропаганду, публикуя фразы, будто по шаблону.

Напомним, что произошедшая 8 июля очередная массированная российская атака по городам Украины унесла 38 жизней. Из них в Киеве - 27, среди погибших четверо детей. Эта атака стала самой кровавой в 2024 году по количеству жертв, пишет DW.