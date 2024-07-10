Переживший за границей инфаркт эстонский актер: „Стоимость медицинского обслуживания была сильно завышена“

„Сейчас время, когда можно никуда не рваться. Приятно находиться в спокойствии. Очевидно, что у меня появилось дополнительное время, и каждый момент этого дара нужно использовать с умом“, - говорит он. Тыну также хранит в своем сердце память о друзьях, которые не получили такой возможности, и поэтому их больше нет с нами.

Статья реферирована из Naisteleht.

В январе 2022 года, после сердечного приступа и срочной госпитализации, выяснилось, что страховая компания Тыну не хочет покрывать его медицинские расходы. Пока Тыну лежал на больничной койке, в Эстонии начался сбор средств.

Хотя сначала 75 000 долларов казались сумасшедшей суммой, всего за четыре часа деньги были собраны. Бизнесмен Урмас Сыырумаа также сделал щедрое пожертвование. В итоге Тыну лег под нож хирурга.

Его партнерша, Анн Тенно, рассказала в интервью, что изначально предполагалось, что операция займет от трех до пяти часов, но по факту она длилась десять. Анн смогла увидеть мужа через полчаса после операции, и хотя Тыну все еще был одурманен анестезией, она была счастлива.

Но на этом проблемы не закончились: мексиканская клиника, в которой лечился эстонец, стала выставлять все более крупные счета за лечение. В результате снова возникли сложности со страховой компанией.

„Прежде всего, стоимость медицинского обслуживания была сильно завышена, возьмем для примера аспирин за 100 долларов“, - сказала Трину Блюменфельдт, руководитель административного отдела BTA Insurance. Она не уточнила, о каком количестве аспирина идет речь. „Во-вторых, стоимость лечения, скорее всего, все равно будет выше гарантированных BTA 150 000 евро“.