Ролевые игры в сексе: как на них решиться, секреты и советы

Что такое сексуальная ролевая игра?

Это занятие, в котором партнеры по обоюдному согласию принимают на себя роли различных персонажей в воображаемом сценарии во время секса. „Партнеры обычно обсуждают идеи ролевых игр заранее, чтобы не было неприятных или неприемлемых сюрпризов. Сцена ролевой игры может быть простой или сложной и включать в себя переодевание, фантазийное место, предысторию из любимого фильма и многое другое“, — объясняет сексолог.

Предлагаем 5 идей для сексуальных ролевых игр.

Курьер

Многие сценарии ролевых игр предполагают, что партнеры ведут себя так, как будто они только что познакомились. Например, вы можете притвориться доставщиком пиццы, который привезет еду на дом к вашему партнеру. Аналогичный сценарий может включать в себя то, что один из вас выступает в роли ремонтника, который должен что-то починить в доме другого.

Доктор

Сюжет предполагает, что один из партнеров выступает в роли авторитетного лица — возможно, строгого и даже сурового. „Если вас возбуждает различная динамика власти (похожая на легкий BDSM-вариант), попробуйте разыграть самые простые отношения доминирования и подчинения, например, доктора и пациента. Другие примеры — пожарные и полицейские. Костюмы могут помочь, их довольно легко найти в профильных магазинах“, — рассказывает эксперт.

Первый раз

Представьте, что один из вас (или оба) впервые занимается сексом. Этот сценарий — забавный способ почувствовать, что вы переживаете свой первый раз с нынешним партнером, возобновляя страсть и желание друг к другу. „Это еще и возможность переиграть ваш первый опыт, который, возможно, был не слишком удачным. Психологически такая практика очень освобождает“, — убеждена сексолог.

Стюардесса