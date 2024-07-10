Культура
10.07.2024, 16:03

Сегодня с бесплатным летним концертом в парке Лёвенру выступят Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA

 
Löwenruh pargis III Veneetsia karneval
Löwenruh pargis III Veneetsia karneval
ФОТО: Christo Neemre | Delfi/Eesti Ajalehed

В среду, 10 июля, в 19 часов в рамках серии концертов „Музыкальное лето в парке Лёвенру“, организованном Управой района Кристийне, выступят Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA.

Лейла Миллер (вокал) и Меэлис Пундер (вокал, акустическая гитара и бас-гитара) вместе с Антсом Ыннисом (вокал, варган, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка и мандолина) и Аре Яама (вокал и гитара) подарят слушателям хорошее настроение и красивую музыку. Концерт бесплатный для всех.

Следующие концерты Музыкального лета Кристийне пройдут в предстоящие две среды в 19 часов:

17 июля – Airi & PARTY;

24 июля – Wänt ja Wõll.

Парк Лёвенру расположен по адресу Мустамяэ теэ, 59a. Ближайшая остановка общественного транспорта „Löwenruh“, где останавливаются автобусы номер 16, 26, 26A и 33, а также троллейбусы номер 1 и 5.

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