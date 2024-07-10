Сегодня с бесплатным летним концертом в парке Лёвенру выступят Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA

Лейла Миллер (вокал) и Меэлис Пундер (вокал, акустическая гитара и бас-гитара) вместе с Антсом Ыннисом (вокал, варган, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка и мандолина) и Аре Яама (вокал и гитара) подарят слушателям хорошее настроение и красивую музыку. Концерт бесплатный для всех.