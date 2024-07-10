Сегодня с бесплатным летним концертом в парке Лёвенру выступят Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA
В среду, 10 июля, в 19 часов в рамках серии концертов „Музыкальное лето в парке Лёвенру“, организованном Управой района Кристийне, выступят Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA.
Лейла Миллер (вокал) и Меэлис Пундер (вокал, акустическая гитара и бас-гитара) вместе с Антсом Ыннисом (вокал, варган, акустическая гитара, бас-гитара, скрипка и мандолина) и Аре Яама (вокал и гитара) подарят слушателям хорошее настроение и красивую музыку. Концерт бесплатный для всех.
Следующие концерты Музыкального лета Кристийне пройдут в предстоящие две среды в 19 часов:
17 июля – Airi & PARTY;
24 июля – Wänt ja Wõll.
Парк Лёвенру расположен по адресу Мустамяэ теэ, 59a. Ближайшая остановка общественного транспорта „Löwenruh“, где останавливаются автобусы номер 16, 26, 26A и 33, а также троллейбусы номер 1 и 5.