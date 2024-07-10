„Тюрьма — не могила, срок — не резина“. Евгения Беркович прокомментировала свой приговор по обвинению в оправдании терроризма

„Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение“, — говорится в обращении режиссера, опубликованном в телеграм-канале „Берконовости“.

Беркович, которую накануне вместе с драматургом Светланой Петрийчук приговорили к шести годам заключения, поблагодарила людей, которые ее поддерживали, и сообщила, что защита намерена обжаловать приговор. „Бороться дальше будем, по принципу „не догоним, хоть согреемся“. А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше“, — добавила режиссер. Беркович попросила „не съедать мозг“ ее адвокатам и семье, а вместо этого писать ей письма и отправлять книги.