Из малолетней убийцы матери в звезду соцсетей: Джипси Роуз Бланшар вышла из тюрьмы и рассказала о беременности
Американка Джипси Роуз Бланшар, пострадавшая от насилия со стороны матери Ди-Ди Бланшар с делегированным синдромом Мюнхгаузена, беременна. В прошлом году она досрочно освободилась из тюрьмы, отбыв восемь лет тюрьмы за организацию убийства родительницы. История стала громкой и легла в основу художественного сериала, пишет Forbes.
Американка Джипси Роуз Бланшар, которая в прошлом году досрочно освободилась из тюрьмы, отбыв наказание за убийство матери, беременна. Об этом девушка рассказала в новом видео на своем YouTube-канале.
Отец будущего ребенка Бланшар — Кен Уркер. Еще находясь в тюрьме, Джипси Роуз познакомилась с ним в рамках программы друзей по переписке и обручилась. Однако впоследствии пара рассталась. О возобновлении отношений с Уркером Бланшар сообщила в апреле этого года. Для обоих ребенок, который должен родиться в январе 2025 года, станет первенцем.
„Я знаю, что эти слухи ходят уже довольно давно, и я рада сообщить, что я нахожусь на 11-й неделе беременности. <...> Это не было запланировано и совершенно неожиданно, но мы оба очень рады отправиться в это новое для нас путешествие под названием родительство. <...> Я знаю, что найдутся люди, которым покажется, что я не готова стать матерью. Но я не знаю, готов ли кто-нибудь вообще на самом деле стать матерью“, — сказала Джипси Роуз Бланшар в своем YouTube-видео.
„Я просто хочу быть хорошей матерью для своего ребенка. Я хочу быть той, кем не была моя мать“, — добавила она.
Мать Джипси — Клодин (Ди-Ди) Бланшар — страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена, при котором человек (чаще всего родитель или опекун) имитирует симптомы заболевания у своего подопечного (как правило, своего ребенка), стремясь вызвать у окружающих сострадание, сочувствие, внимание, даже восхищение тем, как он справляется с его якобы тяжелым состоянием. История Джипси Роуз и Ди-Ди Бланшар легла в основу документального фильма „Мертвая мамуля“ от HBO и мини-сериала „Притворство“ от Hulu.
Так, долгие годы Ди-Ди убеждала окружающих, что у Джипси Роуз лейкемия, мышечная дистрофия и другие серьезные заболевания, а кроме того, отставание в развитии. Она обманывала врачей и занижала возраст дочери, чтобы опекать ее как можно дольше. Кроме того, Джипси Роуз приходилось передвигаться на инвалидной коляске и питаться через зонд, поскольку по настоянию матери ей удалили слюнные железы. Женщине удавалось получать помощь от благотворителей и привлекать внимание сочувствующих — от соседей до знаменитостей.
В 2015 году Джипси Роуз, верившая долгое время, что она была действительно тяжело больна, уговорила Николаса Годеджона — парня, с которым она завязала отношения в интернете, убить мать, которая также подвергала ее физическому насилию. После совершения преступления молодые люди пытались скрыться, но в итоге были арестованы. Годеджона приговорили к пожизненному заключению, а Джипси Роуз получила 10 лет тюрьмы. Она была досрочно освобождена в декабре 2023 года, отбыв восемь лет от своего тюремного срока.
После выхода из тюрьмы Джипси Роуз давала интервью различным телешоу, а также запустила в 2024 году собственное реалити на американском канале Lifetime.