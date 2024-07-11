Из малолетней убийцы матери в звезду соцсетей: Джипси Роуз Бланшар вышла из тюрьмы и рассказала о беременности

Американка Джипси Роуз Бланшар, которая в прошлом году досрочно освободилась из тюрьмы, отбыв наказание за убийство матери, беременна. Об этом девушка рассказала в новом видео на своем YouTube-канале.

Отец будущего ребенка Бланшар — Кен Уркер. Еще находясь в тюрьме, Джипси Роуз познакомилась с ним в рамках программы друзей по переписке и обручилась. Однако впоследствии пара рассталась. О возобновлении отношений с Уркером Бланшар сообщила в апреле этого года. Для обоих ребенок, который должен родиться в январе 2025 года, станет первенцем.

„Я знаю, что эти слухи ходят уже довольно давно, и я рада сообщить, что я нахожусь на 11-й неделе беременности. <...> Это не было запланировано и совершенно неожиданно, но мы оба очень рады отправиться в это новое для нас путешествие под названием родительство. <...> Я знаю, что найдутся люди, которым покажется, что я не готова стать матерью. Но я не знаю, готов ли кто-нибудь вообще на самом деле стать матерью“, — сказала Джипси Роуз Бланшар в своем YouTube-видео.

„Я просто хочу быть хорошей матерью для своего ребенка. Я хочу быть той, кем не была моя мать“, — добавила она.

Мать Джипси — Клодин (Ди-Ди) Бланшар — страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена, при котором человек (чаще всего родитель или опекун) имитирует симптомы заболевания у своего подопечного (как правило, своего ребенка), стремясь вызвать у окружающих сострадание, сочувствие, внимание, даже восхищение тем, как он справляется с его якобы тяжелым состоянием. История Джипси Роуз и Ди-Ди Бланшар легла в основу документального фильма „Мертвая мамуля“ от HBO и мини-сериала „Притворство“ от Hulu.