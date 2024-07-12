ФОТО и ВИДЕО | Кэти Перри сбросила с себя одежду и поделилась кадрами предстоящего музыкального клипа

Американская певица и актриса Кэти Перри 9 июля прорекламировала предстоящий музыкальный клип на сингл Woman’s World. На своей странице в Instagram она поделилась с многочисленными поклонниками кадрами со съемок.

39-летняя поп-звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в коротких шортах и блестящем красно-бело-синем бюстгальтере с вырезами. Свой образ Кэти дополнила горчичного цвета замшевыми сапогами-ботфортами на шнуровке и высоких каблуках. Она повязала красно-белый шарф в горошек вокруг своих черных волос, а на бедра надела оранжевый пояс с блестящими „рабочими“ инструментами. В отрывках знаменитость танцует на фоне военного плаката 1943 года с надписью „Мы можем это сделать“.

Исполнительница хитов выглядела, как обычно, прекрасно с полным макияжем на лице, включая глянцевую красную помаду. Кэти не пожалела деталей, продемонстрировав длинный французский маникюр и надев серебристые серьги в форме гаечного ключа. Во втором, немного отличающемся наряде артистка появилась в джинсовом облегающем комбинезоне.

Используя текст своей песни, она подписала пост: „Малыш, мы не уходим! 11 июля в 16:00 по Тихоокеанскому времени“. Звезда продвигает свою новую композицию с конца июня, и полная версия песни должна выйти в четверг, а видеоклип — в пятницу.

„Женский мир“ был скандально спродюсирован доктором Люком, которого обвиняли в сексуальном насилии. Ранее Кэти работала с 50-летним музыкальным продюсером над своими синглами I Kissed A Girl, Teenage Dream и другими.