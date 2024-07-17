Что за прелесть! Вышел трейлер ремейка мультфильма „Бэмби“
Согласно информации портала We Got This Covered, студия Disney намерена выпустить ремейк мультфильма „Бэмби“ 1942 года. Он будет выполнен с применением тех же технологий, что были использованы при производстве нового „Короля Льва“.
Разница между этими фильмами лишь в том, что в „Бэмби“ был Человек. Так называли охотника, который и по сей день считается одним из главных злодеев в истории Disney. Возможно, на эту роль будет приглашён реальный актёр.
„Бэмби“ — пятый по счёту полнометражный анимационный фильм студии „Walt Disney“. Он был снят в 1942 году по мотивам одноимённой книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена.
Источник слухов о возможном ремейке „Бэмби“ ранее также сообщил о разработке сиквела „Аладдина“. Кроме того, официально уже подтверждены ремейки фильмов „Один дома“ и „Ночь в музее“.