Комик Эллен ДеДженерес объявила о завершении карьеры

На одном из выступлений в рамках тура „Ellen’s Last Stand… Up“ ДеДженерес заявила, что не планирует больше появляться на сцене. „После концерта на Netlix, я — все“, — подчеркнула артистка.

По словам ДеДженерес, поклонники смогут увидеть ее в последний раз во время текущих гастролей. Комик также отметила, что не намерена озвучивать фильмы или анимационные картины в будущем.

„Нет, я собираюсь попрощаться“, — ответила одна одному из фанатов, который надеялся услышать голос ДеДженерес в мультфильме из серии „В поисках Немо“ (если он, конечно, появится) или другом проекте.

В ходе последних концертов ДеДженерес касалась темы того, что ее „вышвырнули из шоу-бизнеса за то, что она была мерзкой“. Она призналась, что была „требовательной, нетерпеливой и строгой“, но, по мнению артистки, точно не злой.

Ранее ДеДженерес признавалась, что была очень расстроена, что ее телешоу закончилось на фоне скандала с обвинениями ее в создании токсичной атмосферы на работе. Этот скандал разразился в 2020 году.

ДиДженерес тогда принесла извинения за возможные трудности, которые претерпели ее коллеги по шоу. WarnerMedia также провело расследование, в результате которого трое продюсеров проекта были уволены.

Последний эпизод „The Ellen Show“ вышел на экраны в мае 2022 года — спустя девятнадцать лет в эфире. Желание завершить шоу ДеДженерес объясняла стремлением сменить деятельность, начать заниматься кинопроектами и больше внимания уделять вопросам окружающей среды.

Позднее ДеДженерес анонсировала ютуб-сериал о своих хобби. В этом проекте было лишь восемь эпизодов. Наконец, в июне 2024 года комик отправилась в тур с сольной стендап-программой. Заключительный концерт тура запланирован на 17 августа.